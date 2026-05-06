Carballo entrega los premios de fotografía Xosé Manuel Eirís

El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición Mar Casal

El fotógrafo castellonense Xavier Ferrer estivo esta miércoles en Carballo para recoger el premio del XXVIII Certame Xosé Manuel Eirís que se entregó en el Pazo da Cultura.

Ferrer ganó el primer premio, dotado con 1.500 euros por su obra ‘Gasolinera en Armagossa’. El ganador cuenta con una trayectoria avalada por numerosos premios nacionales e internacionales, nueve de ellos el pasado año, y diversas exposiciones en toda España.

El segundo premio (750 euros), patrocinada por la Fundación Luis Calvo Sanz, recayó en José Manuel Pérez Pena por la fotografía ‘Amencer’.

Galería Acto de entrega de los premios de fotografía de Carballo Ver más imágenes

Durante el acto, el alcalde Daniel Pérez destacó que la amplia trayectoria que ya tienen los premios con casi treinta años, ponen de manifiesto "o compromiso do Concello de Carballo coa cultura o coa fotografía".

El regidor manifestó que la fotografía tiene la capacidad de mostrar realidades distintas y visiones personales, así como poner en relieve la belleza y esperanza que puede haber en un contexto de destrucción y dolor.

El Premio Especial Carballo (500 euros) de este año, patrocinado por Interfilm Carballo y reservado a la mejor obra referida al municipio, fue para Dmytro Yaroshevskyi por la imagen titulada ‘Ansiedad’.

Por último, el accesit de 300 euros fue para Miguel Ángel Vijande Cea por su pieza ‘Roxanne’.