El Concello de Carballo también alegará contra la planta de biogás de Soandres

Representantes de la plataforma Stop Biogás A Laracha, reunidos con el alcalde de Carballo y el concejal de Obras Cedida

El Concello de Carballo presentará alegaciones contra el proyecto de planta de biogás previsto en la parroquia larachesa de Soandres. Así se lo trasladaron el alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Obras, Luis Lamas, a los representantes de la plataforma vecinal contraria a la instalación durante una reunión celebrada este miércoles.

El Ayuntamiento carballés se une así a los de A Laracha y Culleredo que ya anunciaron que alegarán contra el proyecto. El gobierno local considera que el proyecto puede tener consecuencias más allá del municipio larachés y afectar también a los municipios de la cuenca del Anllóns, de la que se abastece de agua Carballo.

Según trasladó el Concello, la preocupación se centra en el posible impacto ambiental y sanitario derivado de la actividad prevista para la macroplanta. Además de presentar alegaciones, el ejecutivo municipal llevará una moción al próximo pleno con el objetivo de oficializar el rechazo institucional al proyecto y buscar el máximo consenso político frente a la iniciativa.

Los vecinos de A Laracha se manifestarán el sábado en contra de la planta de biogás Más información

El Ayuntamiento también anunció medidas para facilitar la participación vecinal en el proceso de alegaciones. Entre ellas figura la puesta a disposición de modelos tipo para simplificar la presentación individual de reclamaciones por parte de los vecinos afectados. El gobierno local explica que, aunque este tipo de instalaciones son defendidas por el sector como proyectos de “enerxía verde”, los reparos técnicos y vecinales se centran en cuestiones como los olores, el incremento del tráfico pesado y el riesgo de contaminación del agua, el aire y los terrenos agrícola.

El consistorio carballés sostiene además que los expertos consultados consideran que el proyecto planteado en Soandres “desvirtúa o obxectivo real dunha planta de biogás”, al destinar una parte mínima al tratamiento de purines y concentrar gran parte de la carga en lodos de conserveras, residuos industriales y restos de mataderos. Según la información municipal, existe preocupación por la posible presencia de metales pesados y por el efecto que los vertidos podrían tener sobre el río Anllóns, especialmente durante el verano, cuando el caudal es más bajo. Mientras tanto, la plataforma Stop Biogás A Laracha continúa intensificando su calendario de movilizaciones.

Movilización

Como ya se informó hace unos días, el colectivo convocó para este sábado una manifestación que partirá a las 12 horas desde la plaza Les Sables d’Olonne, junto a la biblioteca municipal de A Laracha, y que finalizará ante la casa consistorial con la lectura de un manifiesto. Desde el Concello de A Laracha ya adelantaron que apoyarán la manifestación.

Paralelamente, los afectados continúan preparando alegaciones individuales contra el proyecto. En los últimos días, la plataforma distribuyó un modelo base para facilitar el trámite y aclaró nuevas instrucciones sobre el procedimiento. Según trasladaron a través de sus canales informativos, cada persona solo podrá presentar una alegación particular antes del 26 de mayo y ya han hecho llegar otro modelo de alegaciones con apartados específicos para casos concretos, como afecciones respiratorias, pozos de agua o situaciones particulares vinculadas al entorno.

A Laracha alegará contra la planta de biogás y apoyará la defensa vecinal Más información

La plataforma también informó de que entidades como Adega y otros colectivos trabajan en nuevos modelos de alegaciones complementarios que podrán combinarse con el documento inicial. Además, animaron a los vecinos a buscar asesoramiento técnico y jurídico para adaptar los escritos a cada situación personal. Además, el domingo a las 12 horas la plataforma organiza una charla informativa en el Casino de Carballo con expertos en la que participarán Laura Barral, bióloga del CICA de la UDC, Evaristo Domínguez del Instituto de Estudos Bergantiñáns y la ingeniera civil Vanessa Abeleira.