Multitudinarias movilizaciones en Carballo y Cee para exigir una educación pública “de calidade”

Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales Mar Casal

Multitudinarias movilizaciones este miércoles en Carballo y en Cee para exigir mejoras en la educación pública. La más concurrida fue la de la capital de Bergantiños, que comenzaba en la Praza de Galicia, y tras recorrer varias calles, remató en la Praza do Concello, donde se leyó un manifiesto reivindicando una educación pública “de calidade”.

Una pancarta con el lema “A comunidade educativa en loita polo ensino público” encabezó la marcha, aunque también se podían leer otros mensajes como “Por un ensino público de calidade”, “O teu futuro, a nosa loita” o “Por un futuro mellor para nós”, que portaban varios niños. Algunos de los manifestantes portaban camisetas negras con el lema “Ensino público de loito” y durante toda la marcha se corearon mensajes reivindicativos como “Ensino Público e de calidade”, “O ensino é un dereito, non un privilexio” o “Menos ratio e máis profesorado”, entre otros.

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Alumnos, familias, profesorado y vecinos secundaron la movilización por las calles carballesas con pitos, cacerolas, panderetas y otros utensilios para hacerse oír y que la Xunta atienda sus reivindicaciones Entre los asistentes se encontraba el alcalde, Daniel Pérez, y su equipo de Gobierno, y su antecesor, Evencio Ferrero.

La Praza 8 de Marzo fue el escenario de la movilización de Cee, con una imagen similar reivindicando los mismos derechos. “SOS Educación Pública”, “O noso instituto desfaise. Solucións Xa!” o “As escolas unitarias non somos secundarias”, eran algunos de los muchos mensajes que se podían leer en las pancartas de las Anpas de la comarca y otras portadas por niños, muy numerosos en la concentración.

El aumento de profesorado, principalmente de especialistas para atender al alumnado con necesidades educativas, es una de las principales demandas de los colectivos convocantes, sindicatos, Anpas y Asembleas Abertas do Ensino Público. También reivindican la reducción de las ratios y una menor carga burocrática en los centros, además de las mejoras en las instalaciones de colegios e institutos.