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Carballo

Arume de Verdillo festeja su II Ruada das Cereixas este sábado 9 de mayo

La entidad organizadora quiere rendir homenaje a todas las mujeres cantareiras de la localidad que contribuyeron a conservar la tradición

Redacción
07/05/2026 23:02
Foliada en Verdillo el pasado año
Foliada en Verdillo el pasado año
Raúl López Molina
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El local social de Verdillo, en Carballo, acogerá este sábado la II Ruada das Cereixas, que organiza la Asociación Cultural Xuvenil Arume de Verdillo. En esta localidad, en el conocido como Xardín das Cereixas en O Moucho era donde se celebraban las antiguas "ruadas" de la parroquia. 

Allí se reunían los vecinos "á lus do carburo" para disfrutar del remate de la jornada de trabajo. Las mujeres, con la pandereta en mano, en ocasiones acompañadas de algún gaiteiro, conseguían que los lugareños disfrutasen de una jornada de baile, a pesar del cansancio que les podía en muchas ocasiones. "No salón das cereixas" también es el título de una célebre canción del músico Xabier Díaz inspirada en este mismo lugar de Verdillo. 

La entidad organizadora quiere rendir un homenaje a "esas mulleres de Verdillo que se acercaban ao xardín das cereixas facer a ruada e tiveron un papel fundamental na conservación e mantemento do noso patrimonio cultural". La fiesta comenzará a partir de las 18.30 horas, y actuarán todos los grupos de AC Arume. 

 

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