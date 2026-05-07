Carballo promociona este fin de semana los hábitos de vida saludables de la mano de la II feria BioSaúde

Un divertido juego de reventar globos pone fin este viernes a la campaña del Día da Nai Cedida

Este fin de semana se celebra en la Praza do Concello de Carballo la segunda edición de la BioSaúde, una iniciativa con la que el Centro Comercial Aberto (CCA) aspira a convertir este sábado y domingo la Praza do Concello en un espacio destinado a promover los hábitos de vida saludables, el consumo responsable y la conciencia ambiental, al tiempo que contribuye a la dinamización del comercio local.

Durante las dos jornadas, el público podrá visitar los puestos de 17 expositores pertenecientes a sectores como la alimentación natural, la cosmética ecológica, la moda sostenible, la artesanía, las terapias alternativas o los productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente, además de una coffee truck.

La programación paralela incluye una amplia variedad de charlas, talleres y actividades participativas.

El sábado por la mañana (11.00 horas) arrancará con Pilar Recarey Regueira (Sentires), que ofrecerá una introducción a la meditación en la Sala Cervantes del Mercado Municipal, seguida de una clase de yoga Vinyasa flow impartida por Xiaohong Xu (12.00).

A continuación, Zoila Cortizas y Sonia Calvo (Studio ZCV) abordarán el cuidado consciente de la piel (13.00), mientras que Toni Varela (OneSurfAcademy) desarrollará un taller práctico sobre surf (13.00).

La mañana se completará con una cata de vinos naturales guiada por Ana Vázquez (adega O Lagar), a las 14 horas. Además, habrá un punto informativo de upa! Espacio Barefoot, coordinado por Tamara Remuiñán, para resolver todas las dudas e informar sobre una nueva forma de caminar más natural y saludable.

En horario de tarde Ana Gómez (Terpenic) impartirá una charla sobre aceites esenciales y bienestar (17.00), mientras que Beatriz Lema (Escola Galega do Benestar) profundizará en los pilares de una vida saludable y sostenible (18.00).

Por su parte, María Arias (Zolás) dirigirá un taller de papel maché para público a partir de 8 años (de 18.00 a 20.00).

El domingo continuará la programación con la dietista Lidia Troitiño ( 11.00).

A continuación, Ana Rodríguez, Ángeles Barallobre y Elisa López, consultoras de Mary Kay, desarrollarán una sesión sobre cosmética natural para piel madura y maquillaje en procesos oncológicos (12.00).

Como cierre, Ana Vázquez (Adega O Lagar) protagonizará una cata de vermú ecológico acompañada de una degustación de callos elaborados por el restaurante Albaroque (13.00).

La jornada dominical también incluirá la quinta edición de la ‘Pequefeira’.

Premios y diversión para despedir la campaña del Día da Nai del CCA

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo pone el broche final a la campaña promovida con motivo del Día de la Madre con un divertido juego pensado para premiar la fidelidad de la clientela y dinamizar el comercio local.

La iniciativa culmina este viernes con una propuesta lúdica abierta a todos los públicos y que se llevará a cabo en la Praza do Concello (zona ajedrez) entre las 17.00 y las 20.00 horas, aunque en caso de mal tiempo se llevará a cabo en la segunda planta del Mercado Municipal.

Todas las personas que realizaron compras entre el 23 de abril y el 2 de mayo en los locales adheridos, podrán participar presentando su vale grapado al ticket de compra.

Cada participante dispondrá de cinco oportunidades para explotar tres globos y, si lo consigue, accederá a un sorteo final con premios en forma de entradas de cine, cheques de 50 euros para consumir en la hostelería local y 4 vales de compra de 50 euros para gastar en los comercios asociados al CCA.

Con esta iniciativa se buscar convertir la tarde de este viernes en un espacio de encuentro y diversión en torno al Día da Nai.