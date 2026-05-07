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Carballo

Concurrida feria en Carballo, animada por el buen tiempo

Mucha oferta y mucha demanda en los productos de la huerta, sobre todo para plantar

Redacción
07/05/2026 22:37
Uno de los puestos este jueves en la feria de Carballo
Uno de los puestos este jueves en la feria de Carballo
Mar Casal
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Concurrida feria este jueves en Carballo, con una importante oferta y demanda de los productos de la huerta, como es habitual todas las semanas. El buen tiempo animó a clientes y curiosos a acercarse hasta la Praza do Concello, donde se podía encontrar de todo un poco.

 Desde variedad de fruta en los puestos habituales, verduras, patatas, huevos, quesos o miel, entre otros productos. Las plantas de huerta para el abastecimiento de particulares continúan siendo muy demandadas, por lo que también hubo mucha oferta. 

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