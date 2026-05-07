Concurrida feria en Carballo, animada por el buen tiempo

Uno de los puestos este jueves en la feria de Carballo Mar Casal

Concurrida feria este jueves en Carballo, con una importante oferta y demanda de los productos de la huerta, como es habitual todas las semanas. El buen tiempo animó a clientes y curiosos a acercarse hasta la Praza do Concello, donde se podía encontrar de todo un poco.

Desde variedad de fruta en los puestos habituales, verduras, patatas, huevos, quesos o miel, entre otros productos. Las plantas de huerta para el abastecimiento de particulares continúan siendo muy demandadas, por lo que también hubo mucha oferta.