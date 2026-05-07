Información, recaudación de fondos y ejercicio físico contra el cáncer en Carballo

Mesa Informativa de la AECC este jueves en Carballo Mar Casal

La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Carballo salió ayer a la calle para realizar su cuestación anual y recaudar fondos para investigación.

Además, instaló una mesa informativa en el mercado, y por la tarde también hubo una charla en la que habló de los beneficios que tiene el ejercicio físico en los pacientes. El próximo jueves 1 de mayo habrá un taller gratuito en el mercado.