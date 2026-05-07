Carballo
Información, recaudación de fondos y ejercicio físico contra el cáncer en Carballo
La junta local de la AECC realizó su cuestación anual y también hubo una charla para los pacientes
La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Carballo salió ayer a la calle para realizar su cuestación anual y recaudar fondos para investigación.
Además, instaló una mesa informativa en el mercado, y por la tarde también hubo una charla en la que habló de los beneficios que tiene el ejercicio físico en los pacientes. El próximo jueves 1 de mayo habrá un taller gratuito en el mercado.