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Carballo

Investigadores de las universidades de Santiago y A Coruña participan en un encuentro en Carballo

Las jornadas se celebran en las Escolas do Xardín y por la tarde habrá una visita al Balneario y a los murales de la localidad 

Redacción
07/05/2026 22:40
Uno de los murales de Carballo 
IG
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Las Escolas do Xardín de Carballo acogen las II Jornadas de Transferencia GET-ANTE, bajo el título “Colaboración público-privada e comunitaria para a Axenda de Desenvolvemento Local de Carballo”, que comienzan este viernes. El evento reúne a investigadores de la Universidade de A Coruña (UDC) y de Santiago (USC) para colaborar estrechamente con las instituciones municipales. 

Por la mañana se presentarán proyectos clave del período 2025-202 como el Campo Editorial e Cultura Autonómica, a cargo de Roberto Samartín (GET-UDC); Cambio Climático en Galicia, presentado por José Antonio Cortés Vázquez (GET-UDC) y el proyecto del Programa ATRAE, expuesto por Emiliano Treré (IDEGA). 

Tras una mesa de trabajo con los concejales Iván Andrade y Juan Seoane, centrada en la Axenda Urbana de Carballo, la jornada de tarde pondrá en el acento en el patrimonio local. Los participantes realizarán una visita al Balneario y una ruta por el arte urbana guiada por Xosé Regueira. Mañana la actividad se traslada a la costa, con una andaina entre Razo y Baldaio. La jornada culmina con la presentación de los planes de remodelación ambiental, surf y astroturismo.

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