Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Tres centros de Carballo exhiben sus trabajos en la Feira de Educación en Expocoruña

En este evento, organizado por la Cámara de Comercio y la Xunta, participan más de 3.500 estudiantes

Redacción
07/05/2026 21:53
Alumnos del CEIP Gándara Sofán en Expocoruña
Alumnos del CEIP Gándara Sofán en Expocoruña
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620 X 50 LICEO LAPAZ

Tres centros educativos del municipio de Carballo participaron ayer en la II Feira de Educación, Formación e Empleo, celebrada en Expocoruña, donde presentaron sus respectivos trabajos. El alcalde, Daniel Pérez, también visitó el certamen para acompañar al alumnado carballés y poner en valor el trabajo de los tres centros participantes. 

Los centros que exhiben sus trabajos en recinto coruñés son el colegio Gándara-Sofán y los institutos Alfredo Brañas e Isidro Parga Pondal, que despertaron una gran interés entre los asistentes. Esta feria reúne a más de 3.500 estudiantes para ayudarles a orientar su futuro académico. Está organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña y la Consellería de Educación. En el stand del CEIP Gándara-Sofán fueron los propios alumnos los encargados de actuar como guías relatores y explicar sus propias propuestas.

 Juegos de acertijos matemáticos, demostraciones de lengua de signos o el curtidero que hay en la propia parroquia, vinculando el aprendizaje con la tradición industrial, son algunas de las propuestas presentadas por este centro. El regidor pudo participar de primera mano en las distintas actividades. 

En el caso del instituto Isidro Parga Pondal, mostró su vertiente más creativa y social. El alumnado explicó las actividades que se llevan a cabo en el centro, como obradoiros de macramé, dibujo manga o costura. Además, mostró su programa de mediación escolar del que los escolares se siente especialmente orgullosos por fomentar la convivencia y la resolución de conflictos de forma autónoma. 

El regidor felicitó a profesorado y alumnado por su implicación y mostró el “orgullo de ver que os centros do noso concello están á vangarda da orientación práctica a experiencial”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Alumnos del CEIP Gándara Sofán en Expocoruña

Tres centros de Carballo exhiben sus trabajos en la Feira de Educación en Expocoruña
Redacción
Unas 300 personas se manifestaron en Carballo para exigir mejoras en cubrir las necesidades del alumnado con necesidades especiales

Multitudinarias movilizaciones en Carballo y Cee para exigir una educación pública “de calidade”
Redacción
El Pazo da Cultura acogió la entrega del premio de fotografía que celebra su 28º edición

Carballo entrega los premios de fotografía Xosé Manuel Eirís
A. Pérez Cavolo
Un concierto de Amancio Prada

Amancio Prada vuelve a Carballo para cantar a Rosalía en el 50 aniversario de su trabajo
Redacción