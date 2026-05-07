Tres centros de Carballo exhiben sus trabajos en la Feira de Educación en Expocoruña

Alumnos del CEIP Gándara Sofán en Expocoruña Cedida

Tres centros educativos del municipio de Carballo participaron ayer en la II Feira de Educación, Formación e Empleo, celebrada en Expocoruña, donde presentaron sus respectivos trabajos. El alcalde, Daniel Pérez, también visitó el certamen para acompañar al alumnado carballés y poner en valor el trabajo de los tres centros participantes.

Los centros que exhiben sus trabajos en recinto coruñés son el colegio Gándara-Sofán y los institutos Alfredo Brañas e Isidro Parga Pondal, que despertaron una gran interés entre los asistentes. Esta feria reúne a más de 3.500 estudiantes para ayudarles a orientar su futuro académico. Está organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña y la Consellería de Educación. En el stand del CEIP Gándara-Sofán fueron los propios alumnos los encargados de actuar como guías relatores y explicar sus propias propuestas.

Juegos de acertijos matemáticos, demostraciones de lengua de signos o el curtidero que hay en la propia parroquia, vinculando el aprendizaje con la tradición industrial, son algunas de las propuestas presentadas por este centro. El regidor pudo participar de primera mano en las distintas actividades.

En el caso del instituto Isidro Parga Pondal, mostró su vertiente más creativa y social. El alumnado explicó las actividades que se llevan a cabo en el centro, como obradoiros de macramé, dibujo manga o costura. Además, mostró su programa de mediación escolar del que los escolares se siente especialmente orgullosos por fomentar la convivencia y la resolución de conflictos de forma autónoma.

El regidor felicitó a profesorado y alumnado por su implicación y mostró el “orgullo de ver que os centros do noso concello están á vangarda da orientación práctica a experiencial”.