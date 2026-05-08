Baiuca estará en el San Xoán de Carballo el 24 de junio

Baiuca actuará el 24 de junio en Carballo Cedida

Baiuca es la primera confirmación oficial de las fiestas del San Xoán de Carballo, que actuará en la localidad el día grande, la noche del 24 de junio. El proyecto liderado por Alejandro Guillán, que revolucionó la escena musical al fusionar la música tradicional gallega con la electrónica de vanguardia, llega a la localidad en lo álgido de su carrera.

En solo un lustro, consiguió llevar el folclore gallego por todo el mundo, llegando a países como México, Marruecos, Reino Unido o los Países Bajos. El concierto de Carballo será una de las paradas destacadas de la gira de despedida de su álbum ‘Barullo’, que consolidó su posición como un referente del mestizaje musical dentro y fuera de España.

El público carballés podrá disfrutar de uno de los directos más rompedores y potentes del panorama actual. Acompañarán a Guillán sobre el escenario prestigiosos músicos como Xosé Lois Romero en las percusiones tradicionales; las cantareiras y pandeireteiras Alejandra y Andrea Montero (Lilaina, Aliboria); la voz revelación de Antía Muíño y el cineasta Adrián Canoura proyectará en directo la estética experimental que define su identidad.

La confirmación de Baiuca supone un salto de calidad en el programa festivo de Carballo. El artista acaba de vender cerca de 30.000 entradas en los últimos 12 meses con su gira de salas y de publicar a comienzos del 2026 su trabajo más "clubber", Barullo Remixes. Tras este concerto y el remate de la temporada de festivales, el artista tiene previsto retirarse para preparar el que que será su cuarto álbum de estudio.

Con esta primera confirmación, el San Xoán de Carballo reafirma su apuesta por una programación que combina la identidad gallega con la modernidad, atrayendo a un público diverso e intergeneracional.