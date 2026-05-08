El IES Parga Pondal de Carballo comparte su modelo de convivencia con otros centros gallegos

Visita de docentes gallegos al IES Parga Pondal de Carballo Cedida

El IES Isidro Parga Pondal de Carballo vive estos días una intensa actividad educativa marcada por el intercambio de experiencias y la difusión de su modelo de convivencia escolar. El centro recibió esta semana a profesorado del IES de Cacheiras, en Teo, y del Conservatorio Xan Viaño de Ferrol dentro del programa Observa-Acción, una iniciativa orientada a compartir buenas prácticas docentes entre centros gallegos.

La jornada comenzó con una bienvenida tradicional protagonizada por cinco alumnas de la Asociación Raigañas de Malpica, que ofrecieron una actuación de pandeireta antes del encuentro entre los docentes participantes. Durante la visita, el profesorado pudo conocer de primera mano algunas de las iniciativas que caracterizan al instituto carballés, especialmente aquellas vinculadas a la convivencia y la participación del alumnado.

Uno de los proyectos que despertó mayor interés fue el de los patios dinámicos, una propuesta que organiza las actividades del recreo para fomentar la inclusión y la implicación de los estudiantes. La oferta incluye baile gallego, pandeireta, ajedrez, ilustración manga, manualidades, radio escolar, debates y cuidado del huerto escolar, convirtiendo el tiempo de descanso en un espacio de aprendizaje y socialización.

La jornada también sirvió para explicar las herramientas de gestión emocional y resolución de conflictos implantadas en el centro. Entre ellas destacan la “aula da calma”, orientada al control del estrés, y la “aula de cambio”, un sistema de expulsión interna mediante el que el alumnado realiza sus tareas en aulas de 2º de Bachillerato en lugar de abandonar el instituto.

Otro de los aspectos mostrados a los visitantes fue el trabajo de los alumnos ayudantes, que participaron en una reunión real de mediación y convivencia para explicar cómo colaboran en la resolución pacífica de conflictos entre iguales. De forma paralela, una delegación del instituto se desplazó a Expocoruña para participar en el II Foro de Educación, Formación e Emprego. Allí, integrantes del Departamento de Mediación y cinco alumnos ayudantes de 3º de ESO expusieron el trabajo desarrollado por el centro durante más de dos décadas en materia de convivencia escolar.

La presencia en este foro autonómico permitió visibilizar un modelo educativo centrado en el bienestar emocional y en la participación activa del alumnado, mostrando cómo la convivencia y el rendimiento académico pueden avanzar de manera conjunta. El programa de intercambio continuará el próximo 19 de mayo con la visita del profesorado del Parga Pondal al IES de Cacheiras para seguir compartiendo experiencias y proyectos educativos.