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Carballo

Fallece en Carballo la madre de la directora de Diario de Bergantiños

Se vela en el tanatorio Bergantiños y el entierro será este sábado en la iglesia parroquial

Redacción
08/05/2026 22:30
Fachada del tanatorio Bergantiños
Fachada del tanatorio Bergantiños
IG
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La madre de la directora del Diario de Bergantiños, María Silveira Piña, falleció este viernes, tras una repentina enfermedad que la mantuvo hospitalizada durante el último mes y medio. Tenía 82 años. María Silveira era natural de Arteixo, aunque llevaba muchos años residiendo en Carballo junto a su esposo, José Balsa Blanco, que falleció hace algo más de un año. En Carballo también reside su hija, Rosa Balsa Silveira; su hijo político, David Viña; y su nieto Mateo.

María Silveira tiene cinco hermanos: Pilar, Carlos, José Manuel, Rosaura y Javier. Sus restos mortales se velan en el tanatorio Bergantiños de Carballo. A las cuatro de la tarde está prevista la salida de la casa mortuoria, y a continuación se celebrará el funeral de cuerpo presente en la iglesia San Xoán Bautista. Al finalizar, el cuerpo será conducido al cementerio municipal de Carballo, donde sus seres queridos le darán el último adiós.

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