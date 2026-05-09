Carballo promociona en Portugal su potencial como referente en el turismo activo y el arte urbano

Carballo participa en Expocidades EC

El Concello de Carballo refuerza su proyección internacional con su participación en la novena edición de Expocidades, que se celebra en la localidad portuguesa de Amarante. El stand carballés se presenta en esta cita clave para el turismo de proximidad del Eixo Atlántico con una oferta diversificada que conjuga naturaleza, cultura vanguardista y tradición.

La presencia de Carballo tiene como principal objetivo consolidar el municipio como un destino preferente para el público gallego y portugués que busca experiencias no masificadas y de calidad. Para esto, la estrategia promocional se centra en cuatro ejes fundamentales, que lideran el turismo activo y el arte urbano.

Carballo se presenta como capital del surf, un museo al aire libre, turismo de caminos y despensa local y gastronómica. Además de la playa de Razo para la práctica del surf, siendo un referente en Galicia, junto con el espacio natural de Baldaio, los dos lugares se sitúan como los principales reclamos para el turismo de naturaleza. Gracias al proyecto “Derrumbando muros con pintura”, la localidad carballesa se presenta como un auténtico museo al aire libre.

En la feria portuguesa invitan a los visitantes a descubrir más de un centenar de murales, que convierten sus calles en una de las galerías de arte urbana más importantes de Europa. El Concello también promociona las rutas de senderismo, con especial atención a la Senda do Litoral y a las rutas de las fervenzas de Rus y de Entrecruces y del río Anllóns, que buscan atraer a un perfil de viajero interesado en el deporte y en el patrimonio natural.

El pan de Carballo, las ferias tradicionales y la calidad de la restauración local ocupan igualmente un lugar destacado en el stand carballés. Los visitantes pueden encontrar todo tipo de material informativo y asesoramiento personalizado en el expositor. “A feira de Amarante é unha magnífica oportunidade para captar ao turista do norte de Portugal, un público fiel que valora a nosa gastronomía e a proximidade”, subrayó al concejal de Promoción Económica e Turismo y vicepresidente provincial, Xosé Regueira.

La feria Expocidades finaliza este domingo. Carballo participa junto con otros 30 municipios de Galicia y del Norte de Portugal en este gran escaparate para dar a conocer sus atractivos turísticos.