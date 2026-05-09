Carballo se convierte en el punto de encuentro para los hábitos saludables y el bienestar

Una de las actividades en la Feria BioSaúde en Carballo Raúl López Molina

Carballo se convierte este fin de semana en el punto de encuentro para promover los hábitos saludables y el bienestar entre la población. La segunda edición de la feria BioSaúde que organiza el Centro Comercial Aberto (CCA), comenzó ayer y finaliza este domingo con nuevas actividades par todos los públicos. Charlas, talleres y actividades participativas fomentando el bienestar general son el denominador común de todas las propuestas.

Una introducción a la meditación, sesión de yoga, un taller práctico sobre el surf, e incluso un punto informativo sobre una nueva forma de caminar más natural y saludable fueron algunas de las actividades de este sábado. La jornada se completó con una cata de vinos saludables, charlas sobres aceites esenciales, bienestar y vida saludable y un taller de papel maché.

La programación continúa este domingo con una charla centrada en la comprensión del cuerpo más allá de la dieta, a cargo de la especialista Lidia Troitiño, las consultoras de Mary Kay Ana Rodríguez, Ángeles Barallobre y Elisa López llevarán a cabo una sesión de cosmética natural para piel madura y maquillaje en procesos oncológicos.

La feria rematará con una cata de vermú ecológico de Adega O Lagar y callos del restaurante Albaroque. La jornada dominical incluye la tradicional Pequefeira, donde los más pequeños tienen la oportunidad de convertirse en comerciantes por un día.

Por otra parte, este domingo finaliza la Feira das Letras en Baio, con nuevas presentaciones literarias, dos pases del mago Antón, la ruta de tapas, música y diversión para los niños. Las actividades de este sábado fue ron muy concurridas