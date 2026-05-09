Multitudinaria Ruada das Cereixas en Verdillo

Ruada en Verdillo Raúl López Molina

El local social de Verdillo, en Carballo, acogió este sábado una multitudinaria II Ruada das Cereixas, organizada por la Asociación Cultural Xuvenil Arume de Verdillo. En esta localidad, en el conocido como Xardín das Cereixas en O Moucho era donde se celebraban las antiguas "ruadas" de la parroquia.

La entidad organizadora quiso rendir un homenaje a "esas mulleres de Verdillo que se acercaban ao xardín das cereixas facer a ruada e tiveron un papel fundamental na conservación e mantemento do noso patrimonio cultural". La fiesta se prolongó durante toda la tarde con la participación de todos los grupos de la AC Arume.