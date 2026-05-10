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Carballo

A Milagrosa prepara su V Xantar para el 6 de junio

El aforo está limitado a 500 personas y en los próximos días se pondrán a la venta las entradas

Redacción
10/05/2026 10:36
Una edición anterior del Xantar A Milagrosa
IG
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La Asociación Cultural y Deportiva A Milagrosa, del barrio carballés del mismo nombre, prepara su V Xantar, que se celebrará el próximo 6 de junio, sábado, en las instalaciones del polideportivo San Luis Romero. Las entradas se pondrán a la venta en los próximos días. El aforo está limitado a 500 personas, que se irán adjudicando según la adquisición de los tickets. 

Los actos darán comienzo a las 13.30 horas con la apertura de puertas y una sesión vermú a cargo del dj Fran Stone. A partir de las 15.00 horas comenzará la comida, a base de empanada, langostinos, ‘polbo á galega a fartar’, churrasco con patatas fritas, postre, café y bebidas. Durante la jornada se celebrará el tradicional sorteo de regalos, que además de los productos donados por las distintas casas comerciales, se sortearán tres fines de semana en balnearios gallegos para dos personas, con alojamiento, desayuno y acceso a la zona termal.

La música continuará por la tarde y noche hasta que “os corpos aguanten”, indican desde la organización. Tanto la sesión vermú como la fiesta posterior se celebrará en el exterior del pabellón bajo carpa, para que las personas que no puedan acudir a la comida puedan disfrutar igualmente de la jornada.

Las entradas se podrán adquirir a través de los miembros de la comisión organizadora o en el local social de la antigua Escola de Arrabales, en horarios de 18:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes, y los sábados y domingos entre las 11:00 y las 13:00 horas. En el evento colaboran los locales comerciales y de hostelería, el Concello de Carballo y la dirección del colegio San Luis Romero, a quienes agradecen la comisión organizadora.

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