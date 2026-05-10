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Carballo

Detenidas 5 personas en un operativo de la Guardia Civil en una vivienda de Carballo

Ep
10/05/2026 14:06
Foto de archivo de la Guardia Civil 
EC
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Un operativo de la Guardia Civil llevado a cabo el 2 de mayo en Carballo  terminó con la detención de cinco personas, según han informado fuentes oficiales. Sin embargo, las mismas no han aclarado el motivo del mismo.

La intervención se efectuó en la rúa Mahón mediante la entrada y registro en una vivienda. Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) llevaron a cabo el asalto táctico para asegurar el inmueble de forma rápida, en base al relato del Instituto Armado.

Al mismo tiempo, los especialistas de la Policía Judicial procedieron a la inspección "minuciosa" del lugar para recabar pruebas y evidencias delictivas. Los agentes extrajeron del edificio cajas con documentación. El dispositivo concluyó con un balance final de cinco personas detenidas.

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