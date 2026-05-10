Talento ‘kilómetro cero’ en los bares de Carballo con el Pint of Science

Participantes en la presentación del Pint of Science M. S.

Carballo vuelve a sacar la ciencia a los bares los días 18, 19 y 20 de mayo en el festival Pint of Science, que llega a su tercera edición. El Concello apuesta así por “democratizar o coñecemento”, tal como subrayó ayer el alcalde, Daniel Pérez, durante la presentación del evento, con todos los participantes y los patrocinadores.

“O que facemos é traer o coñecemento aos bares, e iso é democratizar o coñecemento”, añadió el regidor, precisamente desde otro bar, la Tasca Loirasa de Sofán, donde se llevó a cabo la presentación. En el evento participarán seis investigadores de diferentes áreas, vecinos del municipio.

Los participantes son David Castro Reigía, graduado en Química; Desiré Domínguez Pallas, directora del Archivo Histórico de la Universidade de Santiago (USC) -estarán el día 18 en el bar Marabú-, el pediatra Alejandro Ávila Álvarez; Alba Vilariño Porteiro, biotecnóloga -estarán el día 19 en la cafetería del Pazo da Cultura-; Olalla Rama García, experta en ciberseguridad y la logopeda Isabel García García, que intervendrán el día 20 en el bar Mercado.

El concejal de Innovación, Iván Andrade, subrayó la importancia de este evento, puesto que muestra “a nosa cultura investigadora, con perfís que están na primeira liña da ciencia”, y que, además, son vecinos del municipio, a los que agradeció su participación en el evento. “Carballo é fonte inagotable de cerebro e de pensamento”, subrayó. El festival es la primera actividad del proyecto europeo Talento kilómetro Cero (TAlKO) con el que consiguió una ayuda de 350.000 euros para impulsar la divulgación científica. El Pint of Science es un claro ejemplo de talento local, “talento kilómetro cero”, tal como coincidieron en señalar desde el Concello carballés.

En este proyecto europeo son socios del Concello la Universidade de A Coruña y la Academia Joven España. Además, Axober y Nauterra colaboran con diferentes actividades. La investigadora Verónica Bolón, una de las organizadoras del festival, recordó el éxito de las dos ediciones anteriores y animó a participar en esta tercera, tanto en las charlas de divulgación como en los juegos que se organizan para las mismas jornadas.

Este año, además, la Escuela de Hostelería de Carballo se encargará de elaborar los pinchos para los participantes. Los seis investigadores dieron algunas pinceladas sobre sus respectivas ponencias e invitaron a participar en todas ellas para descubrir de primera mano las diferentes áreas en las que están trabajando. David Castro anunció que hablará sobre “espectroscopia”, un término complejo y desconocido del que abordará su aplicación práctica, como conocer la composición química de los alimentos o controlar procesos industriales, entre otras cosas.

Desiré Domínguez, por su parte, reconoció tener una “especie de síndrome de impostora” al estar rodeada de “eminencias” de todo tipo, aunque, dijo, las Ciencias Sociales “tamén temos algo que dicir” y mostrará el trabajo que se realiza en los archivos. Alejandro Ávila, tras elogiar el buen trato que siempre recibe por parte del Concello, destacó que los bares siempre son un buen lugar para hablar de ciencia y de todo un poco. “De filosofía sempre se falou”, admitió. Su charla el día 19 lleva por título “Investigando o pulmón dos neonatos prematuros” y estará centrada en una de las secuelas más importantes que sufren los niños prematuros.

Alba Vilariño Porteiro, que desde el año 2021 trabaja en el centro tecnológico CETIM (Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial) de Culleredo, abordará los residuos electrónicos que se producen en el día a día, que suponen auténticas minas urbanas, por lo que animará al reciclaje. En la última jornada, Olalla Rama abordará la importancia de la seguridad en la información, teniendo en cuenta el contexto actual de sobreexposición digital, en la charla con el título “Clics e claves: sobrevivindo ao día a día dixital”.

Isabel García García, una voz autorizada en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) e inclusión educativa, abordará este asunto desde una perspectiva que afecta a las familias y a toda la sociedad. La doctora dará visibilidad al espectro autista desde su propia experiencia, abordando como la ciencia ayuda a las familias a convivir con la incertidumbre y a comprender mejor esta realidad desde la infancia. Tras la celebración del Pint of Science, los días 29, 30 y 31 de mayo habrá un encuentro de “pinteros” en Carballo, con participantes de toda España.