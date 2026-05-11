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Carballo

Amancio Prada volvió a Carballo para cantar a Rosalía

El cantautor ofreció un emotivo concierto con los versos de la poetisa gallega 

Redacción
11/05/2026 23:20
Amancio Prada actuó en Carballo el pasado viernes
Amancio Prada actuó en Carballo el pasado viernes
Mar Casal
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Amancio Prada volvió a cantar a Rosalía de Castro. Así lo hizo el pasado viernes en un concierto en el Pazo da Cultura de Carballo, cuando se cumple medio siglo del disco con los versos musicados de la poetisa gallega por excelencia. 

El cantautor abrió el concierto con "Como chove miudiño", y a partir de ahí fue intercambiando los versos de Rosalía con los de otros autores universales. Además, aprovechó para contar algunas anécdotas durante pieza y pieza. 

"Adiós ríos, adiós fontes" fueron los versos elegidos para rematar el recital, recibiendo sonoros aplausos por parte del público. 

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