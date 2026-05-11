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Carballo

Carballo destina más de un millón de euros para completar el saneamiento en el rural

El Concello sigue las actuaciones para completar toda la red y dotar de los servicios a todos los vecinos 

Redacción
11/05/2026 22:41
Obras de saneamiento en A Feira de Verdillo
Obras de saneamiento en A Feira de Verdillo
EC
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El Concello de Carballo sigue completando los servicios de abastecimiento y saneamiento por todo el rural, con una inversión de más de un millón de euros. El alcalde, Daniel Pérez, y los concejales Luis Lamas y Miguel Vales visitaron las obras que se ejecutan en las parroquias de Artes y Carballo, con la instalación de una red de saneamiento en la vía entre A Feira de Verdillo y A Brea. Las obras cuenta con un presupuesto de 120.500 euros.

 Además de estos trabajos, completan las actuaciones en otros lugares del municipio. En las parroquias de Sofán, Oza, Rebordelos y Carballo se destinan 365.000 euros para mejoras; para el polígono de Bértoa y Rus, obras de abastecimiento por importe de 315.000 euros; saneamiento en Bas (Goiáns y Sísamo) por algo más de 162.000 euros; saneamiento en A Feira de Verdillo, con un presupuesto de 120.500 euros; y saneamiento en Canosa-Rus, que asciende a 75.000 euros. 

En total se tramita la instalación de 9.825 metros de nuevas canalizaciones para que todos los vecinos dispongan de los servicios básicos. “O noso obxectivo é que non quede ningunha vivenda sen acceso a servizos de calidade”, tal como subrayó el regidor tras comprobar las obras en marcha

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