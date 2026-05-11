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Carballo

Carballo recupera la memoria fotográfica con el corto "Cardoña, fotos a siete pesetas"

El documental se estrenará este miércoles, rescatando el personaje de José Gestal García

Redacción
11/05/2026 22:25
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Carballo rescata la memoria de la fotografía popular con el estreno del corto “Cardoña, fotos a 7 pesetas”, este miércoles en el Pazo da Cultura (20.00 horas). La obra, del director Carlos Lorenzo, recupera la figura de José Gestal García (1918-2003), conocido popularmente como “Cardoña”, un personaje fundamental para entender la memoria visual de las zonas de Carral y Carballo, considerado un “obreiro da foto”. El título hace referencia al precio que cobraba por las imágenes.

 Carballo completa el mes dedicado a la fotografía con una visita guiada a la exposición Xosé Manuel Eirís, el día 21 de mayo de la mano de Ángel Cordero, reconocido experto y miembro del jurado.

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