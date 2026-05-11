El Galp reúne a investigadores, empresas y administración para impulsar el sector pesquero

Imagen del encuentro organizado por el Galp Costa da Morte en Camariñas Cedida

El Galp Costa da Morte promueve la jornada ‘Medrando polo mar’ que se va a desarrollar este jueves (17.00 horas) en el Fórum Carballo.

Se trata de un encuentro pensado para acercar al tejido productivo del territorio las ayudas disponibles, los proyectos en marcha y las experiencias de éxito que están ayudando a transformar el sector pesquero.

La jornada se articula en una primera iniciativa de proyectos financiados por el Galp en la cofradía de Barallobre, seguida de tres bloques temáticos que abarcan desde la ciencia aplicada al territorio hasta la creación de nuevas experiencias turísticas en torno al litoral.

El primero, dedicado a la innovación y la sostenibilidad, contará con la intervención de Julio Valeiras Mota, investigador del Instituto Español de Oceanografía (CSIC), que presentará trabajos sobre artes de pesca costera sostenible y seguimiento de especies; y de Álvaro Roura Labiaga, investigador de Octolarvae, que expondrá proyectos de regeneración de ecosistemas orientados a la recuperación del marisqueo.

El segundo bloque se centrará en la transformación del producto y el valor añadido. Pilar Otero González, CEO de la Fábrica Rosa de los Vientos, hablará sobre elaboración artesanal de pulpo y cefalópodos, mientras que Elena Vitoria Alonso, CEO de Salmuera, abordará la recuperación de técnicas tradicionales de salazón, ahumado y escabeche como estrategia de diferenciación.

El tercer y último bloque explora el mar como base de propuestas turísticas emergentes, con Alberto Contreras Illán, CEO de A Toda Vela Cádiz, qué presentará su modelo de turismo Starlight. Antes de los bloques temáticos, el gerente del GALP Costa da Morte, Guillermo González, presentará las ayudas y oportunidades de financiación disponibles para proyectos del sector en el territorio.

Las ayudas del Galp van dirigidas a impulsar proyectos en el tejido empresarial de la Costa da Morte en los que se creen puestos de trabajo y pongan en valor el territorio, además de fomentar la participación de mujeres y buscar garantizar el relieve generacional en el sector pesquero.

Entre los objetivos, también figura el fomento de la economía azul, el impulso del bienestar social y del patrimonio cultural.

Los beneficiarios pueden obtener subvenciones que van desde el 35 al 50% del gasto subvencionable hasta un máximo de 200.000 euros, pudiendo llegar incluso a cubrir el 100% en el caso de la pesca artesanal.