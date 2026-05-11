Nauterra obtuvo en 2025 una cifra de negocio de 765 millones de euros, un 5,2% más que en 2024

Vista de la factoría carballesa de Nauterra Cedida

La multinacional conservera carballesa Nauterra (anterior Grupo Calvo), cerró el ejercicio de 2025 con máximo históricos.

Así, su cifra de negocio alcanzó los 765 millones de euros, un 5,2% más que en 2024, mientras que su beneficio bruto (Ebitda) fue de 80 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 25% con respecto al año anterior.

De esta forma, coincidiendo con la celebración de su 85 aniversario, Nauterra ha reforzado en 2025 el liderazgo de sus principales marcas en los mercados donde opera, consolidando sus posición a nivel internacional.

En el nuevo balance anual dado a conocer por el grupo conservero se alude a un desempeño sobresaliente en todas sus áreas de actividad, impulsado por la fortaleza de sus marcas, su diversificación geográfica y la optimización de su operativa industrial y pesquera.

En términos de volumen, el grupo comercializó 115.882 toneladas de conservas y aceite de oliva, un 9,4% más que el año anterior, el mayor registro de su historia.

Brasil se mantiene como el mercado más importante en términos de volumen, seguido de España, Italia, centroamérica, Argentina y los mercados internacionales.

En España, Calvo se consolida como la marca de fabricante líder en atún y mejillón en conserva, siendo, además, la sexta marca de alimentación con mayor crecimiento en penetración, sumando 380.000 nuevos hogares en 2025.

Asimismo, mantiene su liderazgo en centroamérica, donde continúa siendo la opción preferida por los consumidores.

Por su parte, en Brasil, Gomes da Costa aumenta su liderazgo en las categorías de atún y sardina, siendo la marca preferida por los consumidores brasileños.

Mientras tanto, en Italia, Nostromo afianza su posición como segunda marca del mercado, consolidando su crecimiento sostenido en uno de los países más competitivos de toda Europa.

En palabras de Mané Calvo, consejero delegado de Nauterra, “2025 ha sido un año extraordinario que consolida nuestro modelo de negocio y nuestro crecimiento. Celebrar 85 años con resultados récord en facturación, Ebitda y volumen es el mejor reconocimiento al esfuerzo de nuestros equipos y a la confianza de millones de consumidores. La optimización de la flota, la disciplina operativa y la fortaleza de nuestras marcas nos preparan para seguir creciendo de forma rentable y sostenible en nuestros mercados clave”.

Una flota de ocho barcos

En el apartado de gestión de la flota, el pasado año se apostó por trasladar el buque Montelape del Atlántico al Pacífico y por desinvertir en la actividad de transporte de mercancías, optimizando así su estructura marítima.

De esta forma, la flota de Nauterra queda conformada por 8 barcos: 3 atuneros que operan en el Pacífico, además de otros 3 atuneros y 2 buques de apoyo que operan en el Atlántico.

El 2025 también fue un año relevante en el ámbito corporativo y organizativo del grupo.

El pasado mes de julio, Nauterra anunció el nombramiento de Diego Otero como nuevo director financiero, con el objetivo de fortalecer su estructura organizativa para enfrentar los retos actuales del mercado y seguir con su plan de expansión a largo plazo.

Otro dato destacado del pasado ejercicio fue que la compañía carballesa incrementó su plantilla en más de un 5%, hasta alcanzar los 5.454 empleados al cierre del ejercicio, lo que refleja el crecimiento sostenido de este grupo empresarial.

Reconocimiento a la apuesta por la innovación y la sostenibilidad

A lo largo del 2025 la compañía y sus distintas marcas recibieron importantes reconocimientos que ponen en valor su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la comunicación eficaz.

Entre ellos, el Atún Calvo al Natural + PRO fue seleccionado como una de las 100 Mejores Ideas del Año por Actualidad Económica.

Asimismo, Nauterra fue galardonada con el Premio Galicia Alimentación 2025, otorgado por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), a la Iniciativa Sostenible por su proyecto ‘Nauterra Residuo Cero’, centrado en impulsar un modelo de economía circular y la valorización total de residuos.

Además, el envase Vuelca Fácil fue identificado como una de las diez innovaciones más exitosas del sector alimentación.

En el ámbito del marketing y la comunicación, la empresa recibió el Premio Nacional de Marketing en la categoría de Publicidad y Comunicación por su campaña “No elijas el atún al tuntún, mejor eliga Calvo”.

Esta misma campaña también fue destacada en los premios Best!IN Food 2025, donde obtuvo uno de los cinco grandes premios, además del oro en la categoría Shopper Marketing y el bronce en Integrated Strategy.