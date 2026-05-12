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Carballo

Axober aborda en el Carballo el futuro de la PAC, los acuerdos internacionales y su impacto en el sector primario

En la jornada celebrada en el Fórum se destacó la importancia de esta política europea para Galicia

Redacción
12/05/2026 22:19
Ponentes de la jornada sobre la PAC celebrada este martes en el Fórum Carballo
Ponentes de la jornada sobre la PAC celebrada este martes en el Fórum Carballo
Mar Casal
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Carballo acogió este martes una jornada centrada en el futuro de la Política Agraria Común (PAC), los acuerdos comerciales internacionales y el impacto que tendrán sobre el sector primario gallego. El encuentro, organizado por la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober) y el Banco Santander, contó con la participación del director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, y del periodista especializado César Lumbreras

La conferencia, titulada ‘Marco orzamentario, acordos comerciais e PAC 2026’, sirvió para analizar algunos de los principales retos a los que se enfrenta el sector agroganadero gallego en un contexto marcado por la negociación de nuevos acuerdos internacionales y la futura configuración de las ayudas europeas. Durante su intervención, Cerviño destacó la importancia estratégica que tienen los fondos de la PAC para Galicia y defendió su papel como herramienta clave para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias y ganaderas, fijar población en el rural y favorecer un desarrollo sostenible del territorio. El director xeral recordó además el peso del sector primario gallego en ámbitos como la producción láctea y cárnica, subrayando que Galicia es una comunidad líder en varios subsectores agroalimentarios. 

En este sentido, puso en valor que durante el ejercicio financiero de 2025 los pagos de fondos agrarios en Galicia superaron los 407 millones de euros, una cifra que calificó de récord. Otro de los asuntos abordados durante la jornada fue el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y las posibles repercusiones que podría tener sobre determinadas producciones gallegas. 

Cerviño insistió en la necesidad de reforzar los controles en frontera y reclamó al Gobierno central la puesta en marcha de un plan específico de control a nivel estatal. Según explicó, esta petición ya fue trasladada en distintas ocasiones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la preocupación existente en el sector por la entrada de productos procedentes de terceros países que podrían competir en condiciones diferentes a las exigidas a los productores europeos.

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