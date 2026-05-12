Comienzan las obras de reurbanización integral de la rúa Compostela de Carballo

El proyecto contempla la eliminación de la zona de aparcamiento en uno de los márgenes de la vía Cedida

El Concello de Carballo informa de que este jueves dan comienzo las obras de reurbanización integral de la rúa Compostela, en el tramo comprendido entre las rotonda de A Milagrosa y el cruce con las calles Emilio González y José María Castroviejo, al objeto de mejorar la accesibilidad, renovar las infraestructuras urbanas y crear un espacio público más amable y funcional.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 211.266,61 euros y será financiada por la Diputación, responde a la estrategia municipal de puesta en valor del espacio urbano y de promoción de una movilidad más segura y sostenible.

El proyecto incluye la ampliación y renovación de las aceras, que pasarán a tener un ancho mínimo de 1,95 metros, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Además, se adaptarán los pasos de cebra y se mejorará la seguridad vial en el conjunto del tramo. También se llevará a cabo una profunda renovación de las redes de servicios urbanos: saneamiento de fecales y pluviales, canalización de telecomunicaciones e iluminación pública.

Estos avances permitirán modernizar infraestructuras fundamentales y mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios.

En el ámbito de la movilidad y de la humanización urbana, se eliminará la zona de aparcamiento del margen izquierdo de la vía y se crearán nuevas zonas verdes en la margen derecha, con el objetivo de generar espacios de estancia y esparcimiento para la ciudadanía.

El proyecto incluye también nuevo mobiliario urbano, la plantación de árboles y la instalación de papeleras y cubre-contenedores renovados.

Por último, se procederá a la renovación del firme de la calzada y de la señalización horizontal y vertical. El plazo de ejecución estimado es de seis meses.

Entretanto, el tráfico de entrada a Carballo se podrá desviar tanto por Emilio González como por José María Castroviejo, mientras que las alternativas para la salida de vehículos serán la avenida. da Milagrosa y la rúa Verdillo.