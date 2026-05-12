Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Comienzan las obras de reurbanización integral de la rúa Compostela de Carballo

La Administración provincial financia las actuaciones con una aportación de algo más de 200.000 euros

Redacción
12/05/2026 21:46
El proyecto contempla la eliminación de la zona de aparcamiento en uno de los márgenes de la vía
El proyecto contempla la eliminación de la zona de aparcamiento en uno de los márgenes de la vía
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Concello de Carballo informa de que este jueves dan comienzo las obras de reurbanización integral de la rúa Compostela, en el tramo comprendido entre las rotonda de A Milagrosa y el cruce con las calles Emilio González y José María Castroviejo, al objeto de mejorar la accesibilidad, renovar las infraestructuras urbanas y crear un espacio público más amable y funcional. 

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 211.266,61 euros y será financiada por la Diputación, responde a la estrategia municipal de puesta en valor del espacio urbano y de promoción de una movilidad más segura y sostenible. 

El proyecto incluye la ampliación y renovación de las aceras, que pasarán a tener un ancho mínimo de 1,95 metros, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad. 

Además, se adaptarán los pasos de cebra y se mejorará la seguridad vial en el conjunto del tramo. También se llevará a cabo una profunda renovación de las redes de servicios urbanos: saneamiento de fecales y pluviales, canalización de telecomunicaciones e iluminación pública. 

Estos avances permitirán modernizar infraestructuras fundamentales y mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios. 

En el ámbito de la movilidad y de la humanización urbana, se eliminará la zona de aparcamiento del margen izquierdo de la vía y se crearán nuevas zonas verdes en la margen derecha, con el objetivo de generar espacios de estancia y esparcimiento para la ciudadanía. 

El proyecto incluye también nuevo mobiliario urbano, la plantación de árboles y la instalación de papeleras y cubre-contenedores renovados. 

Por último, se procederá a la renovación del firme de la calzada y de la señalización horizontal y vertical. El plazo de ejecución estimado es de seis meses. 

Entretanto, el tráfico de entrada a Carballo se podrá desviar tanto por Emilio González como por José María Castroviejo, mientras que las alternativas para la salida de vehículos serán la avenida. da Milagrosa y la rúa Verdillo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La última de las obras, en A Cepeira, que fue recepcionada esta semana

La Xunta completa las obras contra las inundaciones en Carballo
Redacción
Ponentes de la jornada sobre la PAC celebrada este martes en el Fórum Carballo

Axober aborda en el Carballo el futuro de la PAC, los acuerdos internacionales y su impacto en el sector primario
Redacción
Una actuación musical en las fiestas patronales de Carballo

Compostela, Panoramay City, Los Satélites y La Última Legión, entre las orquestas del San Xoán 2026
Redacción
La jornada incluyó una sesión práctica de fotografía de observación solar

La Costa da Morte se prepara para el eclipse con una jornada técnica y práctica en Caión
Redacción