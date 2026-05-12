Compostela, Panoramay City, Los Satélites y La Última Legión, entre las orquestas del San Xoán 2026

Una actuación musical en las fiestas patronales de Carballo Raul LM

La comisión de fiestas de San Xoán de Carballo ofrece un avance del cartel musical de las verbenas, anunciando que la programación combina la elegancia de las formaciones históricas con la potencia visual de los espectáculos de última generación.

La primera verbena será el martes día 23 de junio, coincidiendo con la emblemática Noite de San Xoán.

La orquesta Compostela será la encargada de poner la música en una de las citas más esperadas del año, y de animar al público con su reconocido repertorio de baile.

La jornada se completará con la actuación de Señora Dj, que aportará un toque contemporáneo y festivo para prolongar la celebración de la gran cachela popular en la zona de Rego da Balsa.

El miércoles 24 de junio, festividad de San Xoán, el protagonismo será para Panorama City.

Esta formación, referente del espectáculo de gran formato, traerá a Carballo una puesta en escena caracterizada por la innovación técnica y un repertorio centrado en los grandes éxitos del pop y el baile, que garantiza una noche de máxima energía y se convierte en el complemento perfecto para el concierto de Baiuca.

El jueves 25 de junio, el programa musical elevará el nivel con la presencia de una de las instituciones más respetadas de Galicia: la orquesta Los Satélites.

Con su impecable sección de vientos y su estilo inconfundible, los coruñeses compartirán escenario con La Última Legión.

Esa última formación, muy vinculada al gusto local, ofrecerá un directo centrado en el pop-rock nacional, con versiones de clásicos que invitan a la participación de todas las generaciones.

Desde la comisión de fiestas invitan a todos vecinos y visitantes a disfrutar de una programación variada que pretende dinamizar la economía local y mantener viva la esencia de las tradiciones carballesas.