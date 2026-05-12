La Costa da Morte se prepara para el eclipse con una jornada técnica y práctica en Caión

La jornada incluyó una sesión práctica de fotografía de observación solar Cedida

Redacción / Carballo La entidad Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) organizó este martes en Caión una jornada de divulgación en torno al eclipse del próximo 12 de agosto.

La iniciativa se llevó a cabo en colaboración con la Axencia de Turismo de Galicia, con el objetivo de preparar al sector turístico, a los medios de comunicación y al personal técnico de los destinos Starlight ante un fenómeno astronómico que convertirá a la Costa da Morte en uno de los puntos de referencia para su observación.

Fue un encuentro de carácter técnico y práctico en el que parte de las exposiciones estuvieron centradas en la importancia de la observación segura del eclipse y en las oportunidades que va a suponer para el territorio.

En el acto institucional de presentación de la jornada participaron la directora de Promoción de Turismo de Galicia, María del Carmen Pita; la vicepresidenta de la CMAT y alcaldesa de Cee, Margarita Lamela; y la presidenta de la Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, Yolanda Díaz Romero.

En el apartado de intervenciones, el primero en hacerlo fue el presidente de la CMAT y alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, quien destacó la importancia de este acontecimiento para la Costa da Morte y, especialmente, para la zona norte del territorio, situada dentro de la franja de totalidad del eclipse.

Durante su alocución, puso en valor la necesidad de afrontar este fenómeno “con rigor y responsabilidad”, incidiendo también en la oportunidad que representa para atraer un turismo de calidad y dar a conocer el conjunto de recursos naturales, patrimoniales y culturales de la Costa da Morte.

A continuación, Begoña Estévez y Antonio Pazos, de la empresa Corvus Maris y acreditados como monitores Starlight, desarrollaron una charla-coloquio sobre astronomía básica de un eclipse y observación segura, resolviendo dudas prácticas y ofreciendo recomendaciones tanto para profesionales como para el público general.

Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) hizo una valoración muy positiva de esta jornada técnica y práctica, destacando además la amplia participación y reiterando la necesidad de preparar el territorio ante la llegada del eclipse solar y de poner en valor el potencial de la Costa da Morte como destino vinculado al turismo de naturaleza y de observación del cielo.

Sesión fotográfica

El programa incluyó también la sesión “Fotografía del Eclipse”, impartida por Fernando Rey Daluz, experto en formación audiovisual y divulgación científica certificado por la Fundación Starlight, quien ofreció claves técnicas y recomendaciones para captar este fenómeno astronómico con seguridad y calidad.

La charla se completó con una práctica de fotografía del eclipse y observación solar, incluyendo un simulacro del fenómeno, que permitió a las personas asistentes conocer de primera mano los dispositivos y protocolos recomendados para una observación segura.