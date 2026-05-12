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Carballo

La Xunta completa las obras contra las inundaciones en Carballo 

El gobierno autonómico recepcionó las obras de A Cepeira

Redacción
12/05/2026 22:21
La última de las obras, en A Cepeira, que fue recepcionada esta semana
La última de las obras, en A Cepeira, que fue recepcionada esta semana
Cedida
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La Xunta dio por finalizadas las cinco grandes actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones en Carballo, unas obras en las que se invirtieron más de 6,3 millones de euros

La última intervención ejecutada fue la mejora hidráulica del río Anllóns en el enlace de la AG-55 y la AC-552, en A Cepeira, con una inversión superior a 1,2 millones. Los trabajos incluyeron la creación de un canal de drenaje paralelo a la ponte para aumentar la capacidad de desagüe y evitar desbordamientos. Según destacó la Xunta, las actuaciones ya demostraron su eficacia el pasado invierno que fue especialmente lluvioso.

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