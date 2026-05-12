La Xunta completa las obras contra las inundaciones en Carballo 

La última de las obras, en A Cepeira, que fue recepcionada esta semana Cedida

La Xunta dio por finalizadas las cinco grandes actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones en Carballo, unas obras en las que se invirtieron más de 6,3 millones de euros.

La última intervención ejecutada fue la mejora hidráulica del río Anllóns en el enlace de la AG-55 y la AC-552, en A Cepeira, con una inversión superior a 1,2 millones. Los trabajos incluyeron la creación de un canal de drenaje paralelo a la ponte para aumentar la capacidad de desagüe y evitar desbordamientos. Según destacó la Xunta, las actuaciones ya demostraron su eficacia el pasado invierno que fue especialmente lluvioso.