A XII edición da festa do Pequebasket trae a Carballo a 483 nenas e nenas de entre 5 e 8 anos
Celebrase o próximo domingo coincidindo coa festividade das Letras Galega
O Museo de Bergantiños foi o lugar escollido para a presentación do cartel do 12º Día do Pequebasket, que se celebrará o próximo domingo en Carballo coincidindo coa festividade das Letras Galegas.
O evento reunirá a 483 nenos e nenas, que se repartirán en más de 40 equipos pertencentes a 28 clubes de toda Galicia.
No acto celebrado na antiga cárcere carballesa estiveron presentes o alcalde, Daniel Pérez; o concelleiro de Deportes, Daniel Barreiro; Julio Bernárdez e José Manuel Villamarín, presidente e directivo da Federación Galega de Baloncesto; e Arturo Ferraces e Primitivo X. Reguera, en representación da Escola Basket Xiria.
Desculparon a súa ausencia os representantes da Secretaría Xeral para o Deporte, outro dos organismos colaboradores.
Primitivo Reguera agradeciu ao Concello de Carballo a súa implicación nun proyecto único en Galicia, así como o apoio da Xunta.
Julio Bernárdez aludiu o papel de Basket Xiria como precursor na organización dun evento lúdico deste tipo a nivel galego e mesmo estatal.
O alcalde, pola súa banda, suliñou a importancia destas actividades que poñen a Carballo no “mapa galego” do deporte base e felicitou a Basket Xiria pola súa campaña.
Como todos os anos, o Pequebasket desenvolverase no pavillón Bergantiños e entorno.