Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

A XII edición da festa do Pequebasket trae a Carballo a 483 nenas e nenas de entre 5 e 8 anos

Celebrase o próximo domingo coincidindo coa festividade das Letras Galega

Redacción
13/05/2026 21:59
Ferraces, Reguera, Bernárdez, Pérez, Barreiro y Villamarín durante la presentación
Ferraces, Reguera, Bernárdez, Pérez, Barreiro y Villamarín durante la presentación
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

O Museo de Bergantiños foi o lugar escollido para a presentación do cartel do 12º Día do Pequebasket, que se celebrará o próximo domingo en Carballo coincidindo coa festividade das Letras Galegas. 

O evento reunirá a 483 nenos e nenas, que se repartirán en más de 40 equipos pertencentes a 28 clubes de toda Galicia. 

No acto celebrado na antiga cárcere carballesa estiveron presentes o alcalde, Daniel Pérez; o concelleiro de Deportes, Daniel Barreiro; Julio Bernárdez e José Manuel Villamarín, presidente e directivo da Federación Galega de Baloncesto; e Arturo Ferraces e Primitivo X. Reguera, en representación da Escola Basket Xiria. 

Desculparon a súa ausencia os representantes da Secretaría Xeral para o Deporte, outro dos organismos colaboradores. 

Primitivo Reguera agradeciu ao Concello de Carballo a súa implicación nun proyecto único en Galicia, así como o apoio da Xunta. 

Julio Bernárdez aludiu o papel de Basket Xiria como precursor na organización dun evento lúdico deste tipo a nivel galego e mesmo estatal.

O alcalde, pola súa banda, suliñou a importancia destas actividades que poñen a Carballo no “mapa galego” do deporte base e felicitou a Basket Xiria pola súa campaña. 

Como todos os anos, o Pequebasket desenvolverase no pavillón Bergantiños e entorno.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Antonio Seijas presentou o seu poemario en Espiral Maior

"Os oito mitos de Palermo" chega a Carballo
Redacción
Reunión de las entidades que participarán en el Feirón en Rede

Carballo se convertirá de nuevo en escaparate del trabajo de las entidades sociales el 24 de mayo
Redacción
Curso de arreglos florales en el mercado de Carballo

Las actividades de dinamización del mercado carballés continúan con éxito con los talleres florales
Redacción
Ferraces, Reguera, Bernárdez, Pérez, Barreiro y Villamarín durante la presentación

A XII edición da festa do Pequebasket trae a Carballo a 483 nenas e nenas de entre 5 e 8 anos
Redacción