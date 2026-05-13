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Carballo

Carballo se convertirá de nuevo en escaparate del trabajo de las entidades sociales el 24 de mayo

Catorce entidades que desarrollan su trabajo en el municipio participarán en esta jornada 

Redacción
13/05/2026 22:16
Reunión de las entidades que participarán en el Feirón en Rede
Reunión de las entidades que participarán en el Feirón en Rede
EC
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Carballo celebrará el domingo 24 de mayo la segunda edición del Feirón en rede “Carballo solidario”, que estaba previsto para el 12 de abril y tuvo que aplazarse por el mal tiempo. La iniciativa busca poner en valor el trabajo de las entidades sociales del municipio y acercarlo a la ciudadanía, en un espacio abierto, participativo y dinámico.

 En la Praza do Concello se darán cita 14 entidades sociales que desarrollan su actividad en este municipio: AECC, ALCER, Fundación Érguete Integración, Cruz Vermella, Un Paso Máis, O Legado de Max, Afaber, Cáritas, Aspaber, APEM, Íntegro, Vieiro, Lenda Educativa y Senegaleses Carballo. 

En la jornada, que arrancará a las 10.30 horas, cada entidad dispondrá de un puesto en el que dará a conocer su trabajo, ofrecer información y llevar cabo actividades de sensibilización dirigidas al público asistente, entre ellas un obradoiro de reutilización de redes de la pesca, una exhibición de música de Senegal o un taller de chapas. De forma paralela también se podrá ver la exposición “Que pasaría se non existisen as entidades sociais?” en la misma plaza.

 Se trata una iniciativa para reflexionar sobre el papel esencial que desempeña el tejido asociativo en la sociedad. El programa se completa con un servicio de canguros y animación infantil para facilitar la conciliación, además de la actuación de la charanga Benofán. El Concello continúa así apostando por los Feiróns en rede como espacios de encuentro, colaboración y visibilización de los sectores y colectivos que desempeñan un papel fundamental en desarrollo social del municipio.

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