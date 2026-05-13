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Carballo

Las actividades de dinamización del mercado carballés continúan con éxito con los talleres florales

Los obradoiros, que comenzaron el pasado lunes, finalizan este jueves con mucha participación

Redacción
13/05/2026 22:13
Curso de arreglos florales en el mercado de Carballo
Curso de arreglos florales en el mercado de Carballo
Mar Casal
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El Concello de Carballo y la asociación A Praza continúan realizando nuevas tareas dentro del Plan de dinamización del mercado municipal, con más propuestas entre los meses de mayo y agosto, tras la buena acogida de las primeras. Este jueves finalizan los talleres de arreglos florales que comenzaron el lunes, los primeros de la nueva temporada. 

Los cursos de arte floral contaron con una gran aceptación, despertando mucho interés entre la población. Son impartidos por la florista del mercado Esther Capelet. Como complemento a esta actividad, el lunes llevó a cabo un taller de compostaje doméstico, dentro del programa MercaEscola. El día 20 habrá un obradoiro de recuperación de plantas en mal estado. 

Con estas actividades se trata de convertir la plaza en un lugar “cada vez máis didáctico e participativo”, tal como indicó el concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela. El 30 de mayo, Día del Mercado”, la plaza carballesa se sumará a la campaña gallega “Quere o teu mercado”. Las actividades continuarán todo el mes de junio, con una sesión de mindfulness y degustación de petiscos de San Xoán. En julio y agosto, campañas informativas y de fidelización.

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