"Os oito mitos de Palermo" chega a Carballo
Antonio Seijos presentou este mércores o seu poemario na sede de Espiral Maior Foro
A sede de Espiral Maior Foro de Carballo acolleu este mércores a presentación do poemario “Os oito mitos de Palermo”, do historiador, pintor e ilustrador Antonio Seijas, que xa ten publicado varias obras gráficas, algunhas delas con recoñecidos premios.
Ademais do autor, na presentación participaron a poeta e investigadora literaria Cristina Fiaño; a poeta, escritora e profesora Rosalía Fernández Rial, e o escritor e director de Espiral Maior Foro, Miguel Anxo Fernán Vello.