Carballo refuerza la educación vial entre el alumnado del CEIP Bergantiños

La jornada de seguridad viaria celebrada en el colegio Bergantiños de Carballo Cedida

La seguridad vial llegó esta semana de las aulas del CEIP Bergantiños. La Concellaría de Mobilidade e Policía de Carballo organizó en el centro educativo una jornada práctica dirigida al alumnado de 2º de Primaria con el objetivo de acercar a los más pequeños las normas básicas de circulación y fomentar hábitos de movilidad segura y responsable.

La actividad contó con la participación de agentes de la Policía Local de Carballo, encargados de explicar al alumnado cuestiones relacionadas con la señalización, el comportamiento correcto en la vía pública y la importancia de respetar las normas de tráfico desde edades tempranas. La jornada también tuvo la colaboración del Club Ciclista Carballo, que aportó su experiencia en el uso seguro de la bicicleta y en la utilización de elementos de protección como el casco.

El concejal de Mobilidade e Policía, Juan Seoane, acudió al centro para seguir el desarrollo de la actividad y participar en el operativo organizado para los escolares. Durante la visita destacó la importancia de trabajar la educación vial desde la infancia.

“É fundamental que os nenos e nenas entendan a rúa como un espazo de convivencia onde o respecto ás normas garante a seguridade de todos e todas”, señaló. Desde el Concello explican que esta iniciativa forma parte de la oferta educativa municipal vinculada a la formación ciudadana y la movilidad sostenible.

En este sentido, recuerdan que se suma a otras acciones recientes impulsadas por el departamento, como las charlas desarrolladas dentro del programa MercaEscola. La Concellaría de Mobilidade e Policía recordó además que este tipo de talleres y jornadas formativas están a disposición de todos los centros educativos del municipio. Los colegios interesados pueden solicitar la realización de estas actividades adaptadas al alumnado.