Ejercicio contra el cáncer en Carballo

Participantes en el taller de ejercicio físico Mar Casal

El mercado de Carballo acogió este un taller sobre el ejercicio físico en las personas con cáncer, con numerosos participantes. El taller completa la charla celebrada la semana pasada sobre el mismo tema, en la que se incidió en la importancia del ejercicio en los pacientes y también a modo de prevención.

Tanto la charla como el taller fueron organizadas por la Cátedra de la Asociación Española Contra el Cáncer.