El Pint of Science lleva la ciencia a los bares en 8 localidades de A Coruña, con 36 investigadores

Participantes en la presentación del Pint of Science M. S.

Los días 18, 19 y 20 de mayo los bares de la provincia de A Coruña se llenarán de nuevo de ciencia en el Pint of Science, el festival de divulgación científica que se celebra en todo el mundo. Además de Carballo, el evento llegará el próximo lunes a otras localizaciones coruñesas: A Coruña, Arteixo, Boiro, Brión, Ferrol, Padrón y Santiago, con la participación de 36 investigadores en diferentes ámbitos.

Cada uno de ellos acercará su trabajo al público en un entorno poco habitual para la ciencia, los bares, convirtiendo estos espacios cotidianos en puntos de encuentro entre el conocimiento y la curiosidad. En Carballo los establecimientos escogidos son la cervecería Marabú, la cafetería del Pazo da Cultura y la cafetería O Mercado.

En total se impartirán seis charlas científicas que irán desde la medicina en prematuros, la inteligencia artificial, el autismo y el reciclaje de metales valiosos. Los participantes son el químico David Castro Reigía, con la charla “O que a luz conta que non vemos”; Desiré Domínguez Pallas, directora del Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, que hablará sobre los archivos en la era de la Inteligencia Artificial (IA); el pediatra Alejandro Ávila, que abordará las secuelas pulmonares en los bebés prematuros; la biotecnóloga Alba Vilariño, que hablará sobre los residuos electrónicos; la experta en ciberseguridad Olalla Rama García, con la charla “Clics y claves: sobrevivindo ao día a día dixital”, y la doctora Isabel García, experta en autismo, que abordará este trastorno.

En Arteixo habrá cuatro investigadores en dos bares. Entre ellos están Cristina Naya, Elena Pazos, Amal Nnechachi y Martín Calvelo con temáticas como “Químicos sen bata ou como os ordenadores axudan a curar” o “Péptidos: de la biología al diseño molecular”. En A Coruña también serán dos bares los que acogerán un total de 18 charlas científicas que cubrirán temáticas desde la biomedicina, hasta la tecnología pasando por la economía.