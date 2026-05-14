La Xunta destaca en Carballo la contribución de los GALP a la dinamización del litoral

Participantes en las jornadas 'Medrando polo Mar' celebradas en el Fórum Carballo Mar Casal

La Xunta puso en valor este jueves en Carballo el papel de los GALP como herramienta para impulsar proyectos vinculados al desarrollo económico y social del litoral gallego. Lo hizo durante la jornada 'Medrando polo Mar', organizada por el GALP Costa da Morte y centrada en las oportunidades y experiencias surgidas en las zonas costeras gracias a este tipo de iniciativas.

En el encuentro participó la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, quien destacó que actualmente están en ejecución en Galicia un total de 339 proyectos correspondientes a las convocatorias de 2023, 2024 y 2025, con una inversión global superior a los 45,9 millones de euros. Según explicó, cerca de 25 millones corresponden a ayudas públicas, mientras que más de 21 millones proceden de inversión privada movilizada a través de estos programas.

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La representante autonómica subrayó que los GALP “son moito máis que unha ferramenta de planificación”, ya que permiten “transformar ideas en proxectos con impacto real” a partir de las necesidades del propio territorio. Durante su intervención, V. Suárez defendió la importancia de mantener estrategias de desarrollo ligadas al mar y al tejido económico local, favoreciendo la creación de empleo, la innovación y nuevas oportunidades en las zonas costeras.

La directora xeral también destacó la utilidad de encuentros como 'Medrando polo Mar' para compartir experiencias y fortalecer la colaboración entre entidades, emprendedores y colectivos vinculados al litoral.

“Medrar polo mar é, en realidade, medrar como territorio e medrar como Galicia”, concluyó. La jornada organizada por el GALP Costa da Morte reunió en Carballo a representantes institucionales, profesionales del sector y promotores de proyectos ligados al mar, la economía azul y la dinamización de las comarcas costeras.