Preocupación en el polígono de Carballo por la falta de plazos claros para la circunvalación

Rotonda de la AC-552 de Carballo desde donde partirá la circunvalación Mar Casal

El polígono de Carballo encara ya su segunda ampliación, pero las infraestructuras que deberían acompañar ese crecimiento no avanzan al mismo ritmo. Esa es la principal preocupación que trasladan desde la Ecoxem, la entidad gestora del parque empresarial, donde ven con “incertidumbre” la falta de un calendario claro para la futura circunvalación hacia Ordes y Santiago, una conexión considerada estratégica tanto para la competitividad empresarial como para aliviar el tráfico pesado que atraviesa diariamente el casco urbano carballés.

El trazado de la futura variante que conectará directamente el parque empresarial con la AC-413 y la DP-1914, recibió su aprobación inicial el pasado mes de julio. Ocho meses después, el proyecto continúa pendiente de aprobación definitiva y de la realización de un estudio arqueológico obligatorio debido a la afección sobre el entorno protegido del Castro de Queixeiro.

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Precisamente este asunto centró recientemente una reunión entre representantes de la Ecoxem y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza. Desde la entidad empresarial explican que acudieron a Santiago para conocer el estado real de la tramitación y los posibles plazos tanto para la aprobación definitiva como para el inicio de los trabajos arqueológicos. Sin embargo, según trasladan desde la entidad, no se concretaron fechas, una situación que está aumentando la preocupación en el tejido empresarial.

“Siempre se entendió como una actuación que debía avanzar de forma paralela a la ampliación del parque empresarial”, señalan desde la entidad gestora. La inquietud empresarial al respecto aumenta en vista de que esta semana el Consello da Xunta aprobó la puesta en marcha de 12 millones de metros cuadrados de suelo empresarial en Galicia antes de 2030, entre ellos los más de 600.000 metros cuadrados correspondientes a la ampliación del parque empresarial de Carballo.

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La tramitación de esa ampliación se encuentra ya en una fase avanzada y la previsión de que las obras de urbanización puedan comenzar ya el próximo año. En este sentido, desde el polígono recuerdan que el parque soporta ya uno de los mayores flujos de tráfico pesado y vehículos particulares de toda la comarca, una situación que previsiblemente se incrementará con la futura ampliación.

Si bien la puesta en marcha en el último año de dos nuevos accesos al parque empresarial ha supuesto un alivio, lo cierto es que no dan respuesta a los problemas de movilidad del tráfico pesado hacia el sur de Galicia, que solo se solucionarán con la puesta en marcha de la circunvalación.

Las empresas consideran que la variante no es únicamente una mejora local, sino una infraestructura estratégica para toda la conexión logística entre Bergantiños, Ordes y Santiago. De hecho, la Confederación de Empresarios de Galicia ya había señalado anteriormente esta actuación como clave para mejorar la vertebración territorial entre las distintas comarcas.

Desde la Ecoxem advierten además de que el retraso empieza a tener consecuencias directas sobre la operativa diaria de muchas empresas y sobre la seguridad vial, al seguir atravesando el núcleo urbano de Carballo una parte importante del tráfico pesado vinculado al parque empresarial.

Transporte público

A esta situación se suma además otro asunto todavía pendiente: la incorporación efectiva del polígono a la Red de Transporte Público de Galicia. El pasado mes de julio se anunció la instalación de dos paradas con siete frecuencias diarias entre Carballo y A Coruña, una medida muy demandada tanto por trabajadores como por empresas, pero que por el momento todavía no se ha materializado. Desde la Ecoxem consideran prioritario que ambas actuaciones avancen de forma paralela durante los próximos meses.

Entienden que tanto la circunvalación como la llegada del transporte público son fundamentales para racionalizar y hacer más sostenible la movilidad del parque empresarial, garantizando que el crecimiento industrial previsto vaya acompañado de infraestructuras acordes a la dimensión y relevancia económica que tiene el polígono.