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Carballo

Surf terapéutico en Razo como herramienta de inclusión para varias entidades

Agarimo Surf es un proyecto impulsado por la asociación Visibles que utiliza el mar como herramienta de salud

Redacción
14/05/2026 21:17
Práctica de surf terapéutico en Razo
Práctica de surf terapéutico en Razo
EC
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Agarimo Surf es un proyecto social y terapéutico que utiliza el mar como herramienta de inclusión, impulsado por la Asociación Visibles, que esta semana encara una de sus etapas más intensas. Tras superar con éxito las fases de presentación en los centros y de formación específica para profesionales, los usuarios de los diferentes colectivos participantes están disfrutando plenamente de las jornadas de surf terapéutico y adaptado en la playa de Razo (Carballo). 

El arenal es un escenario de superación estos días para los usuarios de Íntegro, Lenda Educativa, Un Paso Máis y Aspaber. El proyecto ya recorrió un camino importante. En la primera fase, el equipo de Agarimo visitó los centros para romper el hielo, con la presentación de los neoprenos, el material y la fauna marina a las familias y usuarios. En la segunda fase, los profesionales de los centros recibieron formación técnica en el arenal. 

Ahora, el proyecto da un paso más, partiendo de la práctica del surf. “O primeiro paso xa está dado. Agora trátase de desenvolver obxectivos de mellora específicos para cada persoa participante, utilizando o surf como motor de crecemento persoal e social”, señalan desde la organización. Este programa inclusivo entiende el mar como herramienta de salud. El Concello de Carballo patrocina las jornadas para los colectivos locales.

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