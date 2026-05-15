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Carballo

Carballo completa el plan anual de mejora de caminos rurales con actuaciones en Rus, Oza y Bértoa

Los trabajos contaron con un presupuesto de unos 104.000 euros cofinanciados por Agader

Redacción
15/05/2026 18:57
La visita de los representantes municipales a una de las zonas de actuación
La visita de los representantes municipales a la obra realizada en Outón, Rus
Cedida
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El Concello de Carballo dio por finalizado el plan anual de mejora de caminos rurales tras completar las actuaciones previstas en distintos puntos de las parroquias de Rus, Oza y Bértoa. La última visita se realizó en el lugar do Outón, en Rus, donde representantes municipales y vecinos recorrieron los viales acondicionados para comprobar el resultado final de unas obras dirigidas principalmente a facilitar la actividad agroganadera y mejorar la seguridad en el rural. 

El alcalde, Daniel Pérez, acompañado por los concejales de Obras e Servizos, Luis Lamas y Miguel Vales, participó en el recorrido junto a un grupo de vecinos de la zona. El regidor destacó la importancia de este tipo de actuaciones para mantener unas infraestructuras adecuadas en las parroquias y garantizar mejores condiciones de acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas. 

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El proyecto incluyó intervenciones en tres puntos considerados estratégicos para la actividad del sector primario. En Loenzo de Abaixo, en la parroquia de Bértoa, se actuó sobre un tramo de unos 160 metros. En Serantes do Medio, en Oza, las obras abarcaron cerca de 450 metros. La actuación más importante se desarrolló en Outón, en Rus, donde se acondicionaron dos tramos que suman alrededor de 900 metros de longitud. 

Las obras se centraron en caminos de zaborra que presentaban un importante deterioro debido al tránsito continuo de maquinaria pesada y a las escorrentías provocadas por las lluvias. Según explicaron fuentes municipales, el mal estado de estos viales dificultaba el acceso a parcelas agrícolas y ganaderas y reducía la seguridad tanto para vehículos como para peatones. 

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Los trabajos ejecutados consistieron principalmente en el refuerzo del firme mediante nuevas capas de rodadura de zaborra artificial, la mejora de la drenaje y la adecuación del trazado en algunos puntos concretos para facilitar las maniobras de la maquinaria agrícola. En varias zonas también hubo colaboración vecinal para optimizar el diseño de los accesos. El plan contó con un presupuesto total de 104.295 euros, financiado en gran parte a través de una ayuda de Agader, dentro del programa Camiña Rural. La aportación autonómica ascendió a 87.093 euros.

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