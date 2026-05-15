La banda argentina Ráfaga llegará a Carballo el 26 de junio 

El grupo Ráfaga actuará en el San Xoán de Carballo IG

La comisión de fiestas del San Xoán de Carballo continúa desvelando las actuaciones, y, tras Baiuca y las grandes orquestas como Compostela, Los Satélites, Panorama City y La Última Legión, anuncia dos nuevas citas que prometen poner a bailar a todo el mundo. Se trata de la banda argentina Ráfaga, que estará el 26 de junio en Rego da Balsa, y el grupo SonBolero, que actuará el día 22.

Ráfaga, que desde su formación en el año 1994 se convirtió en un referente intergeneracional, llega a la capital de Bergantiños en pleno momento de plenitud tras recuperar a su vocalista histórico, Ariel Puccheta. Con una trayectoria de más de dos décadas de éxitos, la banda argentina promete un concierto cargado de energía, manos arriba y coreografías improvisadas.

El público carballés podrá disfrutar de un directo que mantiene la esencia estética y el sonido emocional que los hizo grandes, demostrando por qué son los reyes indiscutibles de la cumbia festiva. Por otra parte, el día del pregón, el 22 de junio, SonBolero ofrecerá un espectáculo próximo y lleno de ritmo que promete no dejar a nadie sentado.

Este cuarteto, integrado por piano, contrabajo y dos voces que también asumen la percusión, destaca por su firme apuesta por mantener la originalidad y la pureza de los estilos latinos. Su repertorio será un auténtico viaje por las mejores páginas de la música caribeña, desde los boleros hasta la energía del son cubano, la guaracha, el chachachá y la salsa. La programación festiva se extenderá entre los días 22 y el 28 de junio en Carballo.