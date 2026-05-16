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Carballo

Carballo fomenta la creatividad digital con los campamentos tecnológicos de verano

La oferta se divide en cuatro campamentos independientes de 10 días de duración

Redacción
16/05/2026 21:26
Los campamentos celebrados el pasado verano
Archivo
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La Concellaría de Innovación del Concello de Carballo promoverá este verano un amplio programa de campamentos tecnológicos en el Aula CeMIT, una iniciativa enmarcada en los objetivos del proyecto Talento km 0 (TALK0) y diseñada para que niños y niñas de entre 7 y 14 años desarrollen las competencias digitales de forma lúdica y práctica. 

El objetivo de la propuesta es fomentar el pensamiento lógico, la creatividad y el uso responsable de la tecnología mediante el juego y la experimentación. La oferta se divide en cuatro campamentos independientes de 10 días de duración cada uno, con grupos reducidos de un máximo de 14 alumnos/as

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Así, el campamento ‘Pequeños exploradores’ irá dirigido a niños y niñas de 7-8 años y se impartirá del 6 al 17 de julio; el denominado ‘Futuros exploradores’ está orientado a participantes de 9-10 años y se llevará a cabo del 20 al 31 de julio; el de ‘Futuros makers’ (9-10 años) será del 3 al 14 de agosto; finalmente, el de ‘Makers avanzados’ (13-14) se desarrollará del 17 al 28 de agosto. El plazo de inscripción abre a partir de mañana, día 18 de mayo. Los interesados pueden anotarse en la web del Aula Cemit o en la segunda planta del Fórum.

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