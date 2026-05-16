Carballo fomenta la creatividad digital con los campamentos tecnológicos de verano

Los campamentos celebrados el pasado verano Archivo

La Concellaría de Innovación del Concello de Carballo promoverá este verano un amplio programa de campamentos tecnológicos en el Aula CeMIT, una iniciativa enmarcada en los objetivos del proyecto Talento km 0 (TALK0) y diseñada para que niños y niñas de entre 7 y 14 años desarrollen las competencias digitales de forma lúdica y práctica.

El objetivo de la propuesta es fomentar el pensamiento lógico, la creatividad y el uso responsable de la tecnología mediante el juego y la experimentación. La oferta se divide en cuatro campamentos independientes de 10 días de duración cada uno, con grupos reducidos de un máximo de 14 alumnos/as.

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Así, el campamento ‘Pequeños exploradores’ irá dirigido a niños y niñas de 7-8 años y se impartirá del 6 al 17 de julio; el denominado ‘Futuros exploradores’ está orientado a participantes de 9-10 años y se llevará a cabo del 20 al 31 de julio; el de ‘Futuros makers’ (9-10 años) será del 3 al 14 de agosto; finalmente, el de ‘Makers avanzados’ (13-14) se desarrollará del 17 al 28 de agosto. El plazo de inscripción abre a partir de mañana, día 18 de mayo. Los interesados pueden anotarse en la web del Aula Cemit o en la segunda planta del Fórum.