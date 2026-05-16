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Carballo

El CCA entrega los premios de la campaña del Día da Nai y del sorteo de la feria BioSaúde

La siguiente cita con la fortuna promovida por la entidad llegará el 6 de junio con otra edición de la actividad “Que rule, que rule”

Redacción
16/05/2026 21:19
Los ganadores de la campaña BioSaude del CCA
Los ganadores de la campaña BioSaude del CCA
Cedida
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El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo hizo entrega de los premios correspondientes a la campaña del Día da Nai y del sorteo celebrado durante la segunda edición de BioSaúde, dos iniciativas con las que la entidad sigue apostando por impulsar el comercio local y por premiar la fidelidad de la clientela de los establecimientos adheridos. 

La primera entrega se llevó a cabo en la Florería Taibo, en donde se repartieron ocho cheques para consumir entre los comercios englobados en el CCA. Las personas premiadas con vales de 50 euros para gastarlos en el sector hostelero fueron Alba Rodríguez Lamas, Elsa Oreiro Cancela, Marisol Varela Busto y María Beatriz Núñez Suárez

Ganadores de la campaña del Día da Nai del CCA de Carballo
Ganadores de la campaña del Día da Nai del CCA de Carballo
Cedida

Por otra parte, en Informática Valem se hizo entrega de los premios del sorteo de BioSaúde, en el que se repartió una cesta elaborada con productos donados por los expositores participantes y cinco cheques de 20 euros para consumir en el comercio adherido al CCA. 

En este caso, los ganadores fueron: Lucía Buyo García, ganadora de la cesta y de uno de los cheques; María Buyo García; Francisco Felípez Canedo; y Juan José Velasco Rodas. El CCA agradece la confianza depositada en el comercio local, a la vez que felicita a las personas afortunadas. Aquellos que no tuvieron suerte, podrán volver a intentarlo el 6 de junio con la campaña “Que rule, que rule”, en la que una ruleta repartirá más de 1.000 premios directos y se sortearán cuatro cheques de 100 euros

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