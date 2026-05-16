El PP de Carballo denuncia el colapso de la oficina de la Seguridad Social

El concejal del PP Rubén Lorenzo durante el pleno

El Partido Popular de Carballo reclamará en el próximo pleno municipal una actuación urgente del Gobierno central ante la situación que atraviesa la oficina de la Seguridad Social del municipio, que presta servicio a vecinos de la Costa da Morte.

Los populares califican de “insostible” el funcionamiento actual del INSS en Carballo y denuncian problemas recurrentes para conseguir cita previa y una falta de personal que, aseguran, está afectando directamente a la atención presencial. Según explicó el portavoz del PP, Rubén Lorenzo, la oficina trabaja actualmente “cun 42% do persoal”, una situación que obliga a numerosos usuarios a desplazarse a otros municipios para realizar trámites básicos relacionados con pensiones, prestaciones o documentación administrativa.

Desde el grupo popular recuerdan que la oficina de Carballo da servicio a una población de más de 120.000 personas de toda la comarca y alertan de las dificultades que esta situación está generando especialmente entre personas mayores y dependientes. “A atención presencial non é un luxo: é un dereito que o Goberno Central non está garantindo”, señaló Lorenzo, quien aseguró que algunos vecinos se ven obligados a recorrer hasta 130 kilómetros para resolver gestiones presenciales. La moción presentada por el PP reclama el refuerzo urgente del personal de la oficina del INSS y la recuperación de un sistema estable de citas presenciales sin derivaciones continuas a otras localidades.

Además, los populares piden revisar el actual modelo de cita previa para adaptarlo a las necesidades de las personas mayores y reforzar los medios disponibles ante el incremento de cargas administrativas y nuevas prestaciones. El PP sostiene además que organismos como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo ya advirtieron anteriormente de problemas estructurales en la atención de la Seguridad Social en Galicia, especialmente en la provincia de A Coruña. “O que pedimos é o mínimo: que Carballo e a súa comarca teñan o mesmo acceso á Seguridade Social que calquera outra zona”, concluyó Rubén Lorenzo.