Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El PP de Carballo denuncia el colapso de la oficina de la Seguridad Social

En un moción que defenderán en el próximo pleno piden que se refuerce el personal y se revise el modelo de cita previa

Redacción
16/05/2026 17:55
El concejal del PP Rubén Lorenzo durante el pleno
El concejal del PP Rubén Lorenzo durante el pleno
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El Partido Popular de Carballo reclamará en el próximo pleno municipal una actuación urgente del Gobierno central ante la situación que atraviesa la oficina de la Seguridad Social del municipio, que presta servicio a vecinos de la Costa da Morte. 

Los populares califican de “insostible” el funcionamiento actual del INSS en Carballo y denuncian problemas recurrentes para conseguir cita previa y una falta de personal que, aseguran, está afectando directamente a la atención presencial. Según explicó el portavoz del PP, Rubén Lorenzo, la oficina trabaja actualmente “cun 42% do persoal”, una situación que obliga a numerosos usuarios a desplazarse a otros municipios para realizar trámites básicos relacionados con pensiones, prestaciones o documentación administrativa. 

Desde el grupo popular recuerdan que la oficina de Carballo da servicio a una población de más de 120.000 personas de toda la comarca y alertan de las dificultades que esta situación está generando especialmente entre personas mayores y dependientes. “A atención presencial non é un luxo: é un dereito que o Goberno Central non está garantindo”, señaló Lorenzo, quien aseguró que algunos vecinos se ven obligados a recorrer hasta 130 kilómetros para resolver gestiones presenciales. La moción presentada por el PP reclama el refuerzo urgente del personal de la oficina del INSS y la recuperación de un sistema estable de citas presenciales sin derivaciones continuas a otras localidades. 

Además, los populares piden revisar el actual modelo de cita previa para adaptarlo a las necesidades de las personas mayores y reforzar los medios disponibles ante el incremento de cargas administrativas y nuevas prestaciones. El PP sostiene además que organismos como el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo ya advirtieron anteriormente de problemas estructurales en la atención de la Seguridad Social en Galicia, especialmente en la provincia de A Coruña. “O que pedimos é o mínimo: que Carballo e a súa comarca teñan o mesmo acceso á Seguridade Social que calquera outra zona”, concluyó Rubén Lorenzo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Carballo fomenta la creatividad digital con los campamentos tecnológicos de verano
Redacción
Los ganadores de la campaña BioSaude del CCA

El CCA entrega los premios de la campaña del Día da Nai y del sorteo de la feria BioSaúde
Redacción
El trabajador que se jubila posando con sus compañaeros y dirigentes del Grupo Dimolk

Jesús Rosende se jubila tras casi 38 años dedicado al mundo de la automoción en Grupo Dimolk
Redacción
El concejal del PP Rubén Lorenzo durante el pleno

El PP de Carballo denuncia el colapso de la oficina de la Seguridad Social
Redacción