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Carballo

Los talleres florales llenan el mercado de Carballo y consolidan el plan de dinamización de la plaza

Redacción
17/05/2026 19:35
Curso de arreglos florales en el mercado de Carballo
Curso de arreglos florales en el mercado de Carballo
Mar Casal
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El plan de dinamización del mercado municipal de Carballo continúa ganando participación y consolidando actividades. La última muestra del interés generado fueron los talleres de arreglos florales celebrados la pasada semana en la Sala Cervantes, que agotaron todas sus plazas y reunieron a cuarenta participantes. 

La actividad, impulsada por el Concello de Carballo y la asociación A Praza, se desarrolló en cuatro turnos formativos y permitió a las asistentes introducirse en el mundo del diseño floral de la mano de Esther Capelet, florista del propio mercado municipal. 

El alumnado, integrado íntegramente por mujeres y formado tanto por participantes del programa MercaEscola como por público general, aprendió técnicas básicas para elaborar centros y composiciones decorativas utilizando flores y verdes frescos adquiridos en la plaza. La última de las sesiones contó además con la visita del alcalde de Carballo, Daniel Pérez, que se acercó hasta la Sala Cervantes para conocer el desarrollo de la actividad y conversar con las participantes. 

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Según indicaron desde la organización, el regidor mostró incluso interés en participar en futuras ediciones del taller. El programa continuará ya esta semana con una nueva propuesta centrada en el cuidado botánico y la concienciación ambiental. 

El próximo miércoles se celebrará un taller práctico de recuperación de plantas en mal estado impartido por la ingeniera técnica agrícola Carmen Alonso. La actividad abordará consejos para recuperar especies domésticas deterioradas, identificar problemas habituales y mejorar su mantenimiento. El interés por esta nueva cita volvió a superar las previsiones iniciales, ya que las plazas disponibles quedaron cubiertas varios días antes de su celebración. 

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Desde el Concello y la asociación A Praza destacan precisamente que uno de los objetivos del programa pasa por ofrecer actividades útiles y atractivas que ayuden a reforzar el papel del mercado municipal dentro de la vida diaria del municipio. Además de atraer público, las iniciativas buscan visibilizar el comercio de proximidad y apoyar la actividad económica de los placeros. 

La programación continuará durante los próximos meses con nuevas propuestas vinculadas al bienestar, la gastronomía y la promoción del propio mercado. Entre ellas figuran sesiones de mindfulness, degustaciones de productos típicos de San Xoán, campañas de prevención del cáncer de piel en colaboración con la AECC o experiencias de maridaje y catas durante el verano. 

El mercado mantiene además activa su tarjeta de fidelización, con la que los clientes podrán participar a final de año en el sorteo de vales de compra por importes de hasta 700 euros para consumir en los distintos puestos de la plaza

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