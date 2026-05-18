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Carballo

Burger King abrirá este miércoles sus puertas en Carballo con 25 empleados y entregas a domicilio

La previsión es abrir a partir de las 12 horas, si se terminan de ajustar a tiempo los últimos detalles

A. Pérez Cavolo
18/05/2026 22:30
El local de Burger King en Carballo está casi listo para abrir
El local de Burger King en Carballo está casi listo para abrir
Mar Casal
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Este miércoles abrirá sus puertas en la zona de A Revolta de Carballo el nuevo local de Burger King. La multinacional de comida rápida aterriza en la capital de Bergantiños generando unos 25 puestos de trabajo directos y con servicio de reparto a domicilio incluido. El local está prácticamente finalizado y solo falta ultimar algunos detalles, que es en lo que se está trabajando esta semana. 

La previsión es abrir a partir de las 12 horas, si se terminan de ajustar a tiempo los últimos detalles, según explicó el gerente de zona de la multinacional, Juan Ferreiro: “Dependemos de los remates finales para tener todo perfecto”. Las instalaciones abrirán con normalidad, es decir que no habrá acto de inauguración, pero sí habrá algunos globos y anuncios de apertura tanto en las redes de la empresa como por otros medios. 

La apertura de este nuevo local, que es titularidad de la propia empresa y no franquiciado, obedece al modelo de expansión de la firma. Después de abrir hace unos años en Arteixo, ahora llegan a Carballo para abrirse paso en al sur del área metropolitana de A Coruña. “Estamos en expansión en muchos sitios diferentes”, apunta Ferreiro indicando que puede haber más aperturas en el futuro por la zona. 

El local atenderá al público en el mismo horario que el resto de los establecimientos de la firma en la zona: de 12.30 a medianoche los días de la semana y hasta la 1.30 los fines de semana y festivos. Además, el negocio tendrá servicio a domicilio, que abarcará un radio de aproximadamente seis kilómetros desde la ubicación del local en A Revolta. “La idea es cubrir hasta la zona del polígono industrial”, señala Ferreiro. 

El reparto lo realizará una empresa externa pero que trabaja exclusivamente para Burger King y contratará a repartidores que vivan en la zona, “lo que generará más puestos de trabajo”, aunque no sean contratados directamente por la empresa, como las 25 personas que formarán parte de la plantilla. Esta multinacional se suma así a las empresas que desde hace unos años han apostado por la zona de A Revolta carballesa, que ya ha pasado a ser una de las principales ejes comerciales de la capital de Bergantiños.

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