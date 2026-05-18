Carballo, A Laracha y Arteixo usarán la IA para afinar las inversiones municipales

Calvelo, Barreiro y Cambón, reunidos esta semana para impulsar el proyecto Cognix Cedida

Los concellos de Carballo, A Laracha y Arteixo se han sumado a la ola de la inteligencia artificial y están trabajando en 'Cognix', un proyecto pionero para que estos modelos tecnológicos ayude a los gobiernoa municipales a tomar decisiones sobre algo tan cotidiano como dónde hacer una inversión pública, qué servicios reforzar o qué espacios necesitan realmente mejoras.

Los tres concellos se han aliado con el objetivo de captar dos millones de euros de financiación europea que permitirá desarrollar esta plataforma que se basará en el análisis de datos y comportamiento ciudadano. Según informaron este lunes fuentes municipales, la iniciativa será presentada a la convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea, dependiente directamente de la Comisión Europea, y comenzó a perfilarse en una reunión celebrada en Arteixo entre el concejal de Captación de Recursos Públicos de Carballo, Daniel Barreiro; el alcalde arteixán, Carlos Calvelo, y el edil larachés Pablo Cambón.

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La idea de fondo es que los ayuntamientos puedan saber con más precisión cómo utiliza la población los parques, los centros sociales, las instalaciones deportivas, las rutas peatonales o incluso determinadas líneas de transporte para orientar mejor el dinero público. Todo ello a través de inteligencia artificial y análisis masivo de datos agregados y anónimos. Desde el Concello carballés explican que el sistema analizaría información abierta procedente de redes sociales y dispositivos electrónicos para detectar patrones de uso en espacios públicos.

No se trataría de identificar personas concretas, sino de interpretar comportamientos colectivos que permitan a los concellos planificar con mayor precisión. Uno de los ejemplos que ponen sobre la mesa es el de los parques infantiles. Si la plataforma detecta que un espacio concreto es utilizado principalmente por niños de entre cero y tres años, el Concello podría adaptar sus juegos, servicios o zonas de descanso específicamente a esa franja de edad. Lo mismo ocurriría con centros sociales, rutas urbanas o espacios deportivos. Pero el proyecto quiere ir más allá de la simple planificación urbana.

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Una de las partes más llamativas de 'Cognix' es que pretende incorporar criterios de inclusión y neurodivergencia a la gestión municipal. La plataforma aspira a detectar también cómo utilizan el espacio público las personas con movilidad reducida, hipersensibilidad sensorial o necesidades cognitivas específicas.

Los concellos sostienen que muchas personas terminan evitando determinados espacios públicos porque generan saturación visual, ruido excesivo o dificultades de orientación. La idea sería utilizar los datos para adaptar recorridos, servicios o entornos urbanos a esos perfiles que normalmente quedan fuera del diseño tradicional de las ciudades.

Para o noso concello, isto supón dotar os servizos municipais de capacidade preditiva e de apoio estratéxico á hora de tomar decisións a longo prazo Concello de Carballo

Además de servir como herramienta interna para los ayuntamientos, 'Cognix' incluiría una aplicación orientada directamente a la ciudadanía. A través de ella, cualquier vecino podría consultar qué instalaciones, servicios o rutas se adaptan mejor a sus necesidades. Desde localizar itinerarios accesibles hasta comprobar tiempos de espera o niveles de ocupación en determinados espacios públicos.

El sistema también pretende ayudar a mejorar la movilidad. Los tres municipios consideran que el análisis de datos puede permitir optimizar rutas, detectar puntos de congestión o reforzar determinadas conexiones según el comportamiento real de la población y no únicamente sobre previsiones teóricas.

Otro de los ámbitos en los que el proyecto quiere tener impacto es el económico. La plataforma contempla la incorporación voluntaria de comercios, hostelería y negocios culturales, que podrían acceder a información agregada sobre dinámicas de movimiento y perfiles de usuarios en su entorno. A mayores, se ofrecería formación específica en “hospitalidad inclusiva”.

La alianza entre Carballo, A Laracha y Arteixo supone además uno de los proyectos de cooperación intermunicipal más ambiciosos impulsados en los últimos años en el área coruñesa alrededor de la innovación tecnológica y la gestión pública. El proyecto llega además en un momento en el que los ayuntamientos empiezan a explorar cómo aplicar la inteligencia artificial más allá de los servicios administrativos o la automatización documental.

"Cun modelo que entende e escoita o territorio, Carballo, Arteixo e A Laracha converteranse nos primeiros municipios galegos en operar baixo unha gobernanza urbana cognitiva. Para o noso concello, isto supón dotar os servizos municipais de capacidade preditiva e de apoio estratéxico á hora de tomar decisións a longo prazo", explican desde el Concello de Carballo.