Carballo destina 230.00 euros a ayudas sociales y al deporte

Actividades inclusivas realizadas por Un Paso Máis en el colegio de Sofán Mar Casal

El Concello de Carballo movilizará este año más de 230.000 euros para reforzar las ayudas sociales dirigidas a familias vulnerables y consolidar el apoyo al tejido deportivo del municipio.

La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes un paquete de subvenciones entre las que destacan las ayudas directas de 200 euros destinadas a combatir el impacto del encarecimiento de la energía en los hogares con menos recursos. El programa contará con un presupuesto total de 30.000 euros y permitirá conceder pagos únicos a familias en situación de vulnerabilidad para afrontar gastos básicos de suministro eléctrico.

Las ayudas estarán dirigidas a personas mayores de edad empadronadas en Carballo desde hace al menos seis meses y que sean beneficiarias del Bono Social Eléctrico o convivan con personas que reciban tratamientos de oxigenoterapia o diálisis peritoneal domiciliaria, acreditando un consumo energético mínimo mensual.

En el ámbito deportivo, el Concello aprobó además un importante paquete económico de 194.000 euros en subvenciones destinadas a entidades deportivas sin ánimo de lucro. La mayor parte de la partida, 165.000 euros, se dirigirá a financiar la actividad ordinaria de los clubes locales. A ello se suman 16.000 euros para apoyar fases de ascenso y campeonatos de España y otros 13.000 euros reservados para eventos deportivos extraordinarios.

La Xunta de Goberno Local también validó el convenio de colaboración con la Agrupación Deportiva Un Paso Máis para desarrollar el programa ‘Espazo de verán máis que deporte’. El Concello carballés aportará hasta 6.000 euros, equivalente al 50% del coste del proyecto, con el objetivo de financiar actividades físico-deportivas adaptadas para niños y niñas con diversidad funcional durante el verano.