El CCA carballés forma a 40 comercios para mejorar su presencia en redes sociales

El curso sobre redes sociales organizado por el CCA de Carballo Cedida

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo continúa reforzando la modernización del pequeño comercio local con un nuevo programa formativo centrado en el uso profesional de las redes sociales. La iniciativa, bajo el título ‘Redes sociais para comercios locais’, encara esta semana su última fase tras reunir a más de 40 participantes pertenecientes a 33 establecimientos.

El objetivo del curso es ayudar a comerciantes y pequeños negocios a mejorar su visibilidad digital, profesionalizar su comunicación y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo marcados por las plataformas sociales y el entorno online. La última tanda de sesiones comenzará este martes la Sala Cervantes del Mercado Municipal. La formación está impartida por dos profesionales especializados en marketing y comunicación audiovisual.

Por una parte, Lucía Ortega Rodríguez, consultora de marketing digital y cofundadora de Ortega & Lodeiro, aborda cuestiones relacionadas con la estrategia de marca, posicionamiento y gestión de redes sociales. Por otra, Domingo D. Docampo, director de SocialDocs y Mobilcinema, aporta su experiencia en creatividad, publicidad y producción audiovisual aplicada al comercio. Durante las clases, los asistentes trabajan contenidos eminentemente prácticos vinculados al día a día de los negocios.

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Entre los temas abordados en las sesiones figuran la creación de marca, la elaboración de contenidos para redes, la edición básica de vídeo mediante aplicaciones móviles y distintas técnicas para optimizar perfiles sociales y mejorar la interacción con el público.

El programa también introduce nuevas tendencias relacionadas con la inteligencia artificial y la planificación estratégica de contenidos, con el objetivo de convertir las redes sociales en un auténtico escaparate digital para el comercio local.