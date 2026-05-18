El Sergas prevé licitar en 2027 las obras de ampliación del centro de salud de Carballo

Nueva calle del centro médico Mar Casal

El Sergas prevé licitar el próximo año las obras del futuro Centro Integral de Saúde de Bergantiños, en Carballo, una vez autorizado este lunes por el Consello da Xunta el trámite para aceptar los terrenos cedidos por el Concello carballés. Ese paso permitirá formalizar ahora la cesión en escritura pública y continuar con la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución.

La actuación supondrá transformar el actual centro de salud de Carballo en un equipamiento sanitario de referencia comarcal, con una inversión estimada de 12 millones de euros y una ampliación de más de 1.800 metros cuadrados. La parcela cedida por el Concello alcanza los 3.870 metros cuadrados.

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Una de las principales novedades será la creación de una unidad de diálisis con 25 puestos, lo que permitirá que entre 35 y 40 pacientes de Carballo, Coristanco, Malpica, A Laracha y Cerceda puedan recibir tratamiento sin desplazarse a A Coruña. La unidad contará con 21 puestos de hemodiálisis para pacientes crónicos, dos para agudos y dos de aislamiento.

El futuro CIS también ampliará el área de salud de la mujer, con consulta de obstetricia y rehabilitación de suelo pélvico. En rehabilitación se duplicará el espacio para el gimnasio de fisioterapia y se crearán tres nuevas cabinas de tratamiento. La reforma permitirá pasar de 14 a 18 consultas de medicina de familia y de 11 a 14 de enfermería. También se ampliará el área de urgencias, mientras que el PAC ganará espacio propio, con una nueva consulta médica y recepción independiente del centro de salud.

El proyecto incorpora además mejoras en salud mental, oftalmología, docencia, cirugía y enfermería especializada, reforzando la cartera asistencial de un centro llamado a asumir un papel comarcal dentro de Bergantiños.