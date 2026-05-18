Química, inteligencia artificial y archivos en la primera jornada del Pint of Science

Carballo puso en marcha este lunes una nueva edición de Pint of Science con el químico David Castro y la historiadora Désirée Domínguez en el bar Marabú Mar Casal

La tercera edición del Pint of Science comenzó este lunes en Carballo, donde volvió a quedar demostrado que la ciencia no es exclusiva de los laboratorios, sino que también se puede aprender en los bares tomando un café, una caña o un refresco. La primera parada fue en la cervecería Marabú, donde se habló de experimentos químicos y archivos en la era de la inteligencia artificial.

Cristina Abelleira, una de las organizadoras, subrayó que el festival sirve para “poñer en valor o talento local, que é moito”. En este sentido, el edil de Innovación, Iván Andrade, indicó que cuenta con una lista de “máis de 60 investigadores susceptibles de facer esta actividade, polo que hai Pint of Science para rato”.

El investigador graduado en Química David Castro Reigía y la directora del Archivo Histórico de la Universidade de Santiago de Compostela, Desiré Domínguez Pallas, fueron los encargados de abrir las primeras charlas, con mucho público. “O que a luz conta do que non vemos”, fue el título de la charla de David Castro, en la que explicó como la espectroscopia permite saber de que está hecho un alimento sin probarlo, analizando la huella luminosa de todo lo que comemos y bebemos.

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La espectroscopia aprovecha la interacción de la luz con la materia para descubrir que hay dentro de las cosas, incluso empleando luz que no vemos. Esas “pegadas” permiten controlar procesos industriales, evitar errores y mejorar lo que comemos, tal como indicó el investigador. A modo de ejemplo, explicó como se puede saber si una barra de pan está bien hecha sin probarla o si la masa está correctamente fermentada cuando se mete en el horno. También se refirió al proceso de fabricación de los yogures y cómo medir correctamente los valores de grasa y proteína en la leche.

Durante el descanso, antes de la intervención de Desiré Domínguez, fue el turno del “Cachelo quente”, dirigido por Verónica Bolón, con diferentes preguntas sobre el municipio carballés a los participantes. También hubo sorteos y pinchos a cargo de la Escuela de Hostelería.

Desiré Domínguez por su parte, demostró que en plena era de la inteligencia artificial (IA) y de cómo ésta impacta en la mayoría de las profesiones, los archivos y los archiveros siguen siendo muy necesarios. Además, la IA se presenta como un recurso imprescindible para ofrecer un mejor servicio público.

Máis de 60 investigadores susceptibles de facer esta actividade, polo que hai Pint of Science para rato Iván Andrade

La historiadora carballesa reivindicó el papel de las humanidades en plena era digital, subrayando que tienen mucho que aportar a este campo para conseguir datos fiables. El festival, organizado por el Concello, está patrocinado por Bodegas Carballo, Axober y la Fundación Luis Calvo, con la colaboración de la Escuela de Hostelería local.

La segunda jornada del Pint of Science se traslada este martes a la cafetería del Pazo da Cultura, con el pediatra Alejandro Ávila Álvarez y la biotecnóloga Alba Vilariño. Alejandro Ávila abordará las secuelas en el pulmón de los neonatos prematuros, mientras que Alba Vilariño hablará sobre los residuos electrónicos que se producen en el día a día, convirtiéndose en auténticas minas urbanas.

Mañana será la tercera y última jornada en el bar Mercado, con dos temas de máxima actualidad. La experta en ciberseguridad Olalla Rama ofrecerá consejos prácticos para la protección en la era digital, mientras que la doctora Isabel García García, una voz autorizada en el Trastorno del Espectro Autista (TEA), propondrá una mirada amplia sobre este trastorno, abordando el papel de la ciencia para ayudar a entender esta realidad.